ЛДПР требует сделать рекламу в интернете потише

Уровень громкости рекламных роликов, прерывающих показ видео в интернете, не должен будет превышать среднюю громкость самого видео. Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов от фракции ЛДПР. Они обращают внимание, что на сегодняшний день уровень громкости рекламы в Интернете не регламентирован ни одним законодательным актом.

Поправки предлагают внести в №38-ФЗ «О рекламе», дополнив его новой статьёй 17.1 «Реклама в содержании видеоконтента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Помимо ограничения громкости звука рекламного ролика, прерывающего видео, законодатели предлагают уведомлять пользователей о скором появлении рекламы.

«При трансляции рекламы уровень громкости её звука, а также уровень громкости звука сообщения о последующей трансляции рекламы не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой рекламой видеоконтента», — говорится в проекте закона.

Кроме того, в законопроекте предлагается запретить прерывать рекламой видео длиной менее трёх минут, а также ролики с религиозным содержанием, например проповеди. Не допускается прерывать также платный контент и трансляцию агитационных материалов, распространяемых в соответствии с законодательством о выборах и о референдуме.

Общую продолжительность рекламы планируют ограничить 15 секундами, а также запретить прерывать видео в середине, оставив для коммерческих вставок только начало и конец.

В детских образовательных роликах предлагается разрешить рекламу только в конце и начале, а её общую продолжительность для 15-минутных видео ограничить двумя минутами, для 25-минутных — тремя минутами, 40-минутных — пятью минутами. Если ролик идёт 60 минут и более, разрешённое рекламное время достигнет шести минут.

Также предлагается ввести запрет на прерывание онлайн-трансляций и записей спортивных соревнований в любое время, кроме перерыва. Если в состязании не предусмотрен перерыв, показывать рекламу можно будет только так, чтобы зрители не упустили важную информацию.

Напомним, фракцией ЛДПР в январе текущего года был зарегистрирован законопроект №360083-7, предлагающий признать утратившей силу статью 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса РФ, а также исключить ссылки на указанную статью в ряде статей Уголовно-процессуального кодекса.

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