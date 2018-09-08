Подкаст #2 | ICANN и смена криптоключей, экстремизм, Google и выборы, CryptoInstallFest

1) 1:00 ICANN и первая в истории интернета смена криптографических доменных ключей: roskomsvoboda.org/41505
2) 12:00 Экстремизм, Генпрокуратура и Верховный суд: roskomsvoboda.org/41532
3) 28:33 Google и вмешательство в выборы: roskomsvoboda.org/41433
4) 38:06 Минкульт и новый «антипиратский» закон: roskomsvoboda.org/41523
5) 44:51 Новые версии Tor Browser и Tails: roskomsvoboda.org/41510
6) 50:26 Crypto Install Fest 5 | Мск | 22 сентября: cryptofest.ru
Темы обсуждают:
— Артём Козлюк, руководитель РосКомСвободы;
— Станислав Шакиров, технический директор РосКомСвободы.
— Александра Куликова, глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN (тема №1)
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