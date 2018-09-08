Подкаст #2 | ICANN и смена криптоключей, экстремизм, Google и выборы, CryptoInstallFest

1) 1:00 ICANN и первая в истории интернета смена криптографических доменных ключей: roskomsvoboda.org/41505

2) 12:00 Экстремизм, Генпрокуратура и Верховный суд: roskomsvoboda.org/41532

3) 28:33 Google и вмешательство в выборы: roskomsvoboda.org/41433

4) 38:06 Минкульт и новый «антипиратский» закон: roskomsvoboda.org/41523

5) 44:51 Новые версии Tor Browser и Tails: roskomsvoboda.org/41510

6) 50:26 Crypto Install Fest 5 | Мск | 22 сентября: cryptofest.ru

Темы обсуждают:

— Артём Козлюк, руководитель РосКомСвободы;

— Станислав Шакиров, технический директор РосКомСвободы.

— Александра Куликова, глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN (тема №1)

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