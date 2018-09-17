Роскомнадзору предложено создать спецорган по наказанию спамеров

Член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов направил в Роскомнадзор официальное письмо, в котором предложил надзорному ведомству создать спецорган по вычислению и наказанию спамеров, а также увеличить штрафы за рекламу нелегальных онлайн-казино до 500 тысяч рублей:

«В связи с многочисленными обращениями граждан, жалующихся на различного рода спам, прошу рассмотреть вопрос о создании специального координирующего органа, в функции которого будут входить предложения о введении различного рода административных наказаний за рассылку не только электронных сообщений, но и смс-рассылку, телефонные звонки и сообщения через различного рода мессенджеры».

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Депутат отметил также, что россияне, которые не давали согласия на обработку своих персональных данных, часто получают нежелательные звонки на телефон рекламного характера.

«Вычислить таких спамеров можно путем детализации звонков, а далее применить в отношении них жесткие меры административной ответственности», — продолжает Чернышов, который также выступил за ужесточение наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино, размещаемую на видео-сервисах или в социальных сетях.

По его мнению, это подогревает молодежь и людей, подверженных азартным играм, вестись на незаконные предложения. Это необходимо пресекать увеличением штрафов до 500 тысяч рублей, говорится в письме Чернышова.

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