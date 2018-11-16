«Карта полиции» оценит деятельность всех участковых, отделов и РУВД

Правозащитники создали интерактивный онлайн-сервис «Карта полиции», который показывает актуальную справочную информацию о подразделении, обслуживающем конкретный адрес — будь то участковый, отдел или РУВД. Вычисленный по специальной методике рейтинг отделов полиции позволяет сравнивать их друг с другом по информационной открытости и доступности. Авторы проекта обосновывают его появление следующими соображениями:

«Мы создали этот ресурс для того, чтобы сделать полицию более понятной, а её деятельность — более открытой. С помощью карты любой гражданин сможет найти, куда обратиться, узнать необходимые адреса и контактные телефоны. Активные граждане, используя аналитические материалы карты, сами смогут предлагать полицейскому руководству модель изменений. Наша команда считает своей миссией развитие диалога между обществом и правоохранительными органами, основанного на понимании полиции как сервисной службы. Мы сделали банк инструкций, разъясняющих основные аспекты функционирования полиции и подсказывающих безопасный алгоритм действий в различных ситуациях — при проверке документов, задержании, подаче заявления о преступлении. «Карта полиции» реализована в партнёрстве с Объединённой группой общественного наблюдения и инициативой общественного мониторинга отделов полиции «Гражданин и полиция», поддерживаемой руководством МВД».

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Пока на карте доступны только Москва, Воронеж и Санкт-Петербург, но зона охвата сервиса будет расширяться, для чего правозащитники просят оставлять отзывы об отделе или сообщать им информацию об отделах и сотрудниках — они будут собирать данные из отзывов, обобщать, включать их в рейтинг, после чего передавать в руководство МВД и омбудсменам. «Так вместе с вами мы составим оценку полиции, основанную на мнении горожан», — считают создатели своеобразного аналога TripAdvisor, но только посвящённого работе силовиков.

Правозащитник Дмитрий Остряков рассказал «МБХ медиа», что «идея создать третью силу, которая не выступает ни на стороне власти, ни заодно с митингующими, появилась у правозащитников, на волне протестов 2011—2012 годов, когда было много незаконных задержаний». Дмитрий с единомышленниками сразу решил, что проект будет политически нейтральным, после чего ими была создана Объединённая групп общественного наблюдения (ОГОН), которая работает там, где чаще всего случаются конфликты между людьми и силовыми структурами.

«Мы оцениваем, что происходит в полицейских участках, в судах, на митингах и пытаемся наладить диалог между гражданами и правоохранителями», — объясняет Дмитрий Остряков.

ОГОН сотрудничает с Международной школой прав человека и гражданских действий, Московской и Санкт-Петербургской открытыми школами прав человека. «Волонтеры участвуют в самых разных тренингах, в том числе и ролевых, учатся общаться с полицейскими», — сообщил правозащитник.

Полицейские бывают разные, отмечает он, и кроме прекрасных людей в рядах МВД существуют и печальные примеры. Зачастую правоохранители пользуются тем, что люди не знают своих прав, используя это незнание для разговора с позиции силы, манипулирования.

Правозащитники стараются довести до сознания людей, что полиция — «это сервисная структура, которая создана обществом для охраны его же порядка». Поэтому «переключив тумблер, переключив режим общения с сотрудниками полиции», можно получить совершенно другое качество общения. Полиция, считает Остряков, не должна быть блокпостом и неприступной крепостью.

Кроме непосредственно сбора информации об отделениях с помощью волонтёрских визитов и мониторинга на месте, важной частью работы правозащитники считают отзывы пользователей, которые планируется включать в сводные отчёты для полицейского руководства по итогам мониторингов.

«Отчеты мы направляем не только в УМВД, но и региональным уполномоченным по правам человека, — говорит Остряков. — Это дает результаты: информационная открытость растет, данные на сайтах появляются, а вот с физической доступностью пока проблемно».

Создатель «Карты полиции» понимает риски, с которыми могут столкнуться комментаторы на сайте, поскольку информация общедоступна:

«…но пока я не вижу других способов воздействовать на полицию. Вы, когда пишете отзыв в «Жалобной книге» «Пятерочки», ведь не думаете про то, что вас привлекут за клевету?»

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«…если мы не будем относиться к полиции как к супермаркету, она не поменяется», — подытоживает он.

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