Авиакомпаниям придётся перенести серверы в Россию к 2021 году

Перенос авиакомпаниями данных о бронировании и продажах билетов на территорию России, запланированный Минтрансом на 1 января 2020 года, отложили на год. Правительство даст авиакомпаниям отсрочку для реорганизации работы с персональными данными россиян, сообщил замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя». По словам Юрчика, «после консультаций с авиакомпаниями» срок был сдвинут на 31 октября 2021 года. Кроме переноса на территорию РФ серверов, должен быть зарегистрирован и провайдер системы бронирования.

Сейчас для бронирования авиабилетов компании используют системы, серверы которых находятся за рубежом. Среди таких систем, в частности, американская Sabre (ею пользуется «Аэрофлот»). Есть также российская система бронирования «Сирена-Трэвел» (ею пользуется компания Utair). Компания S7 ранее использовала SITA, однако в ноябре 2018 года перешла на другую систему — Amadeus. Также существует «Национальная система бронирования» (НСБ), запущенная в 2017 году. Это российский проект, разработанный «Ростехом» в партнерстве с аэропортом Внуково (внедрен в авиакомпаниях «Азимут» и Atlas Global).

До сих пор западные системы бронирования не высказывали готовности перенести хранение персональных данных в Россию, однако ситуация изменилась — западные системы готовы переносить хранение данных в Россию. В частности, на этот шаг пойдет Sabre.

По словам заместителя гендиректора авиакомпании «Аэрофлот» по информационным технологиям Кирилла Богданова, Sabre перенесет данные и процессинг в Россию и сделает это за свой счет. По его словам, в 2019 году в России будет зарегистрировано совместное предприятие американской системы бронирования и некоей российской компании, где последняя получит контроль. В «Аэрофлоте» не раскрыли название отечественного участника, подчеркнув, что с авиакомпанией он не связан.

Отвечая на вопрос о том, почему авиакомпания не выбрала российскую систему (НСБ или «Сирина-Трэвел»), Богданов указал, что они уступают в функционале, «не могут обеспечить потребности авиакомпании на глобальном уровне» и годятся только для авиакомпаний «второго эшелона», которые перевозят 5–7 млн пассажиров в год. По его словам, переход к обработке данных в России будет совершен к январю 2022 года.

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