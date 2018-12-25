Мосгорсуд отменил приговор за мем с Пушкиным и Тесаком

Приговор Зеленоградского районного суда г. Москвы, вынесенный в ноябре 2016 года жителю студенту Евгению Корту по части 1 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) за картинку во ВКонтакте, был отменён Мосгорсудом. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. Дело направлено на новое рассмотрение во всё тот же Зеленоградский райсуд.

Заместитель председателя Верховного суда Владимир Давыдов передал в Мосгорсуд: в приговоре нет доказательств, что Корт действовал с «прямым умыслом на унижение достоинства группы лиц по национальному признаку». Более того, решение суда в ВС назвали «основанным на предположениях».

На картинке, ставшей основой для уголовного дела, неонацист Максим «Тесак» Марцинкевич прижимает к стене актёра, визуального похожего на А.С.Пушкина, нелицеприятно обращаясь к нему. Евгений Корт в 2016 году получил год лишения свободы в колонии и штрафу 200 тысяч рублей. По данным следствия, студент действовал умышленно «с целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по признакам национальности».

В сентябре 2018 года Верховный суд призвал не считать репосты и картинки в соцсетях экстремистскими, если они не несут никакой опасности для общества. Для понимания, был ли умысел, суд должен изучить всю страницу обвиняемого, аудио и видео, изображения, частоту публикаций и обновлений.

Это не первое дело, связанное с уже ставшей притчей во языцех 282 статьёй, которое было прекращено или пересмотрено после начала кампании по частичной «либерализации» данной статьи. Дела против Натальи Колвалёвой «о частушках про судей», Андрея Безбородова за картинки в ВК, хакасской активистки Лидии Баиновой за пост в защиту культуры коренного населения республики были прекращены на этапе следствия. Всё тот же Зеленоградский райсуд прекратил уголовное дело против Виктора Степановского за посты 4-летней давности. А в конце ноября ВС РФ встал на сторону публициста Романа Юшкова в споре о Холокосте, тем самым подтвердив ранее вынесенный оправдательный приговор суда присяжных.

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