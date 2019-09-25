25.09.2019

По требованию ФСБ судом была арестована компьютерная программа

Сделано это по ходатайству следователей ФСБ в рамках уголовного дела бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования (ФСС) Сергея Ковалевского, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями

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Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал ПО, которое создал проходящий по уголовному делу бывший зампред Фонда социального страхования Сергей Ковалевский. Это было сделано по ходатайству следователей ФСБ в рамках громкого уголовного дела бывшего заместителя председателя ФСС Сергея Ковалевского, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник, в свое время являвшийся одним из создателей различных компьютерных систем как для ФСС, так и других ведомств — налоговиков и правительства Москвы, свою вину категорически отрицает.

Источник «Ъ» в силовых структурах не называет имени программы, но предположительно речь может идти о варианте информационной системы «Соцстрах».

Следователи ФСБ считают, что Ковалевский внедрил программу в Фонд социального страхования и, получая вознаграждение, причинил крупный ущерб.

После отставки Ковалевский подал иски к ФСС, но Фонду удалось доказать свое право на систему «Соцстрах». Из-за этого Фонд был признан ФСБ потерпевшим по делу.

Лефортовский районный суд постановил, что «компьютерная программа является предметом преступления», и арестовал ее до рассмотрения дела по существу. Мосгорсуд оставил это решение в силе, хотя защита настаивала на том, что компьютерная программа не является разновидностью имущества, а уголовное преследование является необоснованным.

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