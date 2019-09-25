По требованию ФСБ судом была арестована компьютерная программа

Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал ПО, которое создал проходящий по уголовному делу бывший зампред Фонда социального страхования Сергей Ковалевский. Это было сделано по ходатайству следователей ФСБ в рамках громкого уголовного дела бывшего заместителя председателя ФСС Сергея Ковалевского, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-чиновник, в свое время являвшийся одним из создателей различных компьютерных систем как для ФСС, так и других ведомств — налоговиков и правительства Москвы, свою вину категорически отрицает.

Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ в рамках уголовного дела наложил арест на компьютерную программу, посчитав ее разновидностью имущества.https://t.co/awHOvqvHFD — Znak.com (@znak_com) September 25, 2019

Источник «Ъ» в силовых структурах не называет имени программы, но предположительно речь может идти о варианте информационной системы «Соцстрах».

Следователи ФСБ считают, что Ковалевский внедрил программу в Фонд социального страхования и, получая вознаграждение, причинил крупный ущерб.

После отставки Ковалевский подал иски к ФСС, но Фонду удалось доказать свое право на систему «Соцстрах». Из-за этого Фонд был признан ФСБ потерпевшим по делу.

Лефортовский районный суд постановил, что «компьютерная программа является предметом преступления», и арестовал ее до рассмотрения дела по существу. Мосгорсуд оставил это решение в силе, хотя защита настаивала на том, что компьютерная программа не является разновидностью имущества, а уголовное преследование является необоснованным.

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