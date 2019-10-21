21.10.2019

Депутаты монетизируют «день тишины»

В российское законодательство готовятся поправки, согласно которым нарушение избирательного законодательства иностранными СМИ будет наказываться штрафом на сумму в размере 4% от оборота или на 2,3-3,5 млн рублей

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Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий штрафы для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщил первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Адальби Шхагошев.

По словам депутата, в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» предлагается добавить понятие «иностранные СМИ». В эту категорию попадут СМИ, зарегистрированные за границей.

Другую поправку предлагается внести в статью 5.11 КоАП РФ («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»).

Авторы инициативы предлагают в случае нарушения закона о выборах, в частности дня тишины, штрафовать на сумму в размере 4% от оборота или на 2,3-3,5 млн рублей. Депутаты хотят внести такую поправку в Кодекс об административных нарушениях и добавить в него понятие «иностранного СМИ». Под ним подразумеваются издания с регистрацией в других странах.

Сейчас за нарушение закона о выборах граждан штрафуют на сумму до полутора тысяч рублей, должностных лиц — на 2-3 тысячи рублей, а для юридических лиц штрафы составляют 20-30 тысяч рублей.

По словам Шхагошева, поправки разработали из-за «массовых нарушений» со стороны иностранных СМИ. Он считает, что в законе нет жестких норм, регулирующих их работу, что позволяет иностранным изданиям «халатно относиться ко всей системе власти в России».

В качестве примера Шхагошев привел немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle, в работе которого депутаты нашли «признаки оправдания экстремизма» и нарушения российского законодательства из-за твита о митинге 27 июля за честные выборы в Москве. В Госдуме в связи с этим призвали лишить издание аккредитации. Представители Deutsche Welle настаивают, что не вмешивались во внутренние дела России.

Также недавно комиссия Годсумы нашла нарушения избирательного законодательства со стороны «Медузы», «Би-би-си», «Радио Свобода» и других иностранных ресурсов. По мнению депутатов, достаточным основанием для принятия мер стали «расследования» НТВ и «Федерального агентства новостей».

В Сети уже предположили, что инициатива депутатов есть ничем иным, как новым способом давления на неподконтрольные власти СМИ, но даже и сам механизм взымания таких штрафов с иностранных новостных ресурсов пока непонятен:

Стоит заметить, российские законотворцы уже не впервые обращаются к теме штрафов для иностранных интернет-ресурсов за информацию, которая не укладывается в официальную повестку для. Два года назад депутаты озадачились разработкой «закона Russia Today» , который был принят в качестве «зеркальной меры» на действия США в отношении Sputnik и Russia Today.

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