Депутаты монетизируют «день тишины»

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, предполагающий штрафы для иностранных СМИ за нарушение избирательного законодательства. Об этом сообщил первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Адальби Шхагошев.

По словам депутата, в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» предлагается добавить понятие «иностранные СМИ». В эту категорию попадут СМИ, зарегистрированные за границей.

Другую поправку предлагается внести в статью 5.11 КоАП РФ («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»).

Авторы инициативы предлагают в случае нарушения закона о выборах, в частности дня тишины, штрафовать на сумму в размере 4% от оборота или на 2,3-3,5 млн рублей. Депутаты хотят внести такую поправку в Кодекс об административных нарушениях и добавить в него понятие «иностранного СМИ». Под ним подразумеваются издания с регистрацией в других странах.

Сейчас за нарушение закона о выборах граждан штрафуют на сумму до полутора тысяч рублей, должностных лиц — на 2-3 тысячи рублей, а для юридических лиц штрафы составляют 20-30 тысяч рублей.

По словам Шхагошева, поправки разработали из-за «массовых нарушений» со стороны иностранных СМИ. Он считает, что в законе нет жестких норм, регулирующих их работу, что позволяет иностранным изданиям «халатно относиться ко всей системе власти в России».

В качестве примера Шхагошев привел немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle, в работе которого депутаты нашли «признаки оправдания экстремизма» и нарушения российского законодательства из-за твита о митинге 27 июля за честные выборы в Москве. В Госдуме в связи с этим призвали лишить издание аккредитации. Представители Deutsche Welle настаивают, что не вмешивались во внутренние дела России.

Также недавно комиссия Годсумы нашла нарушения избирательного законодательства со стороны «Медузы», «Би-би-си», «Радио Свобода» и других иностранных ресурсов. По мнению депутатов, достаточным основанием для принятия мер стали «расследования» НТВ и «Федерального агентства новостей».

В Сети уже предположили, что инициатива депутатов есть ничем иным, как новым способом давления на неподконтрольные власти СМИ, но даже и сам механизм взымания таких штрафов с иностранных новостных ресурсов пока непонятен:

А не оплатят — можно заблокировать.https://t.co/w9ELbL6O0z

P. S. Никто не делает больше для подрыва уважения к закону, чем Госдума. Разве что Совет Федерации. — Vladimir Kharitonov (@v_x) October 21, 2019

Депутат погрозил «Медузе» штрафом в 4% оборота за нарушения в предвыборный «день тишины». Механизма принуждения к выплате российских штрафов иностранными изданиями, у которых нет юрлиц в России, единорос Альдаби Шхагошев не описал.https://t.co/Bq3ISquGfD — Роем! (@roemru) October 21, 2019

Хахаха… Смешно. Очень.. Страна с имитацией выборов, имитирует и всё остальное.. — Vasily Kozlov (@Vasily_avico) October 21, 2019

Стоит заметить, российские законотворцы уже не впервые обращаются к теме штрафов для иностранных интернет-ресурсов за информацию, которая не укладывается в официальную повестку для. Два года назад депутаты озадачились разработкой «закона Russia Today» , который был принят в качестве «зеркальной меры» на действия США в отношении Sputnik и Russia Today.

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