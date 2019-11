США выступили против российской резолюции о киберпреступности на Генассамблее ООН

Власти США пытаются убедить максимальное количество союзников и колеблющихся членов Генеральной ассамблеи ООН голосовать против российской резолюции «О противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

В Вашингтоне и столицах стран Евросоюза считают, что инициатива «позволит таким странам, как Россия и Китай, создать одобренный ООН инструмент блокировки критических по отношению к властям сайтов и слежки за диссидентами».

The U.S. is urging a no vote on a Russian-led U.N. resolution calling for a global cybercrime treaty https://t.co/WSrkjz6Dhm

