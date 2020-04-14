Сотовая связь подорожает больше, чем ожидалось ранее

Опрошенные TelecomDaily топ-менеджеры телекоммуникационных компаний считают, что рост тарифов на связь по итогам года может оказаться выше прогнозируемого. Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим.

24% участников рынка считают, что сотовая связь подорожает более чем на 20%, 38% респондентов уверены, что рост составит 10–15%. 84% опрошенных не сомневаются, что цены на связь в целом вырастут.

В качестве основных факторов, влияющих на бизнес, респонденты назвали ухудшение экономической ситуации и падение платежеспособного спроса, рост курса валют и рост арендных платежей. Важным моментом является потеря операторами значительной части заказчиков в лице компаний малого и среднего бизнеса. Последние уже отказываются продлевать ранее заключенные контракты, а выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30–40%.

На расходы операторов влияет и рост трафика, который за последние недели составил 30–50%. Все это требует модернизации сетей, мешает которой снижение курса рубля и задержки в поставках оборудования из Китая, отмечают эксперты.

Всего в опросе участвовали 114 руководителей компаний и организаций, за исключением федеральных операторов.

Только в «Эр-Телекоме» сказали «Коммерсанту», то в 2020 году прогнозируют рост тарифов на уровне 10-15%. В «Вымпелкомпе» не стали комментировать выводы исследования, отметив, что «в текущих условиях прилагают все усилия, чтобы помочь клиентам, предоставляя бесплатные и льготные сервисы». МТС, «МегаФон», Tele2 отказались от комментариев.

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