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04.06.2020

В Москве протестируют систему онлайн-голосования по изменениям в Конституцию

Запись тех, кто желает проголосовать дистанционно, начнётся на портале мэра и правительства столицы с 5 июня

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Столичные власти планируют провести тестовое дистанционное голосование для подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию, сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко:

«Можем провести тестовое голосование. Мы пока планируем его на неделю, которая будет после 12 июня».

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Костырко также отметил, что 5 июня откроется запись для тех, кто желает проголосовать дистанционно. Он подчеркнул, что с этой целью учетные записи на портале мэра и правительства Москвы связали с регистром жителей, в связи с чем у них появились «и техническая, и нормативная возможности для голосования».

По словам чиновника, при сверке данных избирателей из реестра с базой учетных записей на mos.ru были выявлены небольшие расхождения данных, связанные со сменой их постоянного места жительства. «Подготовлен определенный набор разъясняющих материалов, который предлагаем распространять как в сети Интернет, так и на традиционных носителях, как откроется запись на участие в голосовании», — заключил Костырко.

Между тем, Центральная избирательная комиссия одобрила электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве и Нижегородской области.

Кроме того, электронное голосование предлагалось проводить в Петербурге, Красноярском крае и Карелии. Члены ЦИК проголосовали против.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова говорила, что электронное голосование могут провести в нескольких регионах по «московской технологии», но не уточняла, в каких именно.

Согласно данным ВЦИОМ, проголосовать за поправки в основной закон России готовы более половины граждан. 51% опрошенных проголосовали бы на выборах через интернет при наличии такой возможности, а 46% ответили, что не воспользовались бы данным способом.

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