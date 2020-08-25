РосКомСвобода запускает Privacy Accelerator

РосКомСвобода поддержит проекты, направленные на реализацию беспрепятственного доступа к информации и обеспечение приватности. Для этого нами был создан проект Privacy Accelerator, где у команд-разработчиков есть шанс прокачаться, чтобы представить в итоге полноценный продукт, готовый к работе и интересный инвесторам, и в данный момент мы собираем заявки на участие в нём.

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Партнёрами акселератора стали известные в IT-среде компании:

ProtonMail — швейцарский сервис веб-почты с шифрованием, созданный сотрудниками ЦЕРН;

— швейцарский сервис веб-почты с шифрованием, созданный сотрудниками ЦЕРН; Qrator Labs — лидер в противодействии DDoS-атакам в России;

— лидер в противодействии DDoS-атакам в России; Хабр — крупнейшее в России сообщество IT-специалистов.

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Идея Privacy Accelerator родилась после успеха нашего конкурса Pаndemic Hackathon, когда нам удалось в онлайн-режиме за месяц отобрать лучшие проекты, решающие вопросы доступа к информации и защиты прайваси в медицине и гражданском взаимодействии эпоху пандемии и после нее, и прокачать их с помощью наших менторов так, что даже те из них, что не получил гранта — получил бесценную экспертную поддержку и сейчас развиваются, опираясь, в том числе, на наши совместные наработки. Теперь мы решили собрать прайваси-проекты, не привязываясь к определенной сфере.

Privacy Accelerator — это онлайн-программа интенсивного развития проектов, занимающихся приватностью, анонимностью, доступом к информации и свободой слова, а также legaltech-проектов в сфере цифровых прав. Privacy Accelerator ставит своей целью увеличение числа качественных проектов, обеспечивающих цифровые права граждан и их личную безопасность.

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Сейчас мы ждем заявки как от общественных, так и от коммерческих проектов, как уже запущенные, так и на стадии MVP, как имеющих первые пробы на рынке, так и не успевших их сделать. В Privacy Accelerator может заявиться любой проект, который нацелен на обеспечение доступа к информации или приватности.

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Участие в Акселераторе полностью бесплатно даже для тех проектов, которые планируют развиваться по бизнес-пути и получать прибыль. Мы поможем оценить потенциал проекта, определить его целевую аудиторию и найти первых последователей, выстроить бизнес-процессы, ускорив таким образом рост, и помочь избежать серьезных ошибок при запуске. А некоммерческие общественные проекты мы научим так работать с аудиторией, чтобы получать поддержку и донейты на покрытие издержек. Проектам, успешно завершившим программу и получившим хорошие рекомендации наставников, мы поможем с поиском финансирования (для НКО) или посевных инвестиций (для бизнес-продуктов).

Программа Privacy Accelerator стартует в октябре и продлится 3 месяца. Участникам нужно будет работать довольно интенсивно — не менее 20 часов в неделю. В расписании будут онлайн-встречи с менторами, тренинги, вебинары и воркшопы. Также необходимо уделять время самостоятельному выполнению заданий наставников и работе над продуктом. Помимо прокачки скиллов и формирования нового видения проекта вместе с наставниками, мы приветствуем и активно поощряем нетворкинг, обмен идеями и совместную работу. Все взаимодействие и коммуникации в рамках программы проходят в режиме онлайн.

В качестве менторов и наставников мы привлекаем ведущих специалистов в области разработки, маркетинга, развития НКО и бизнеса, в т.ч. международного, юристов по цифровым правам, аналитиков данных и пр. Их опыт и компетенции позволяют сделать существенный рывок в развитии проекта. Менторы будут читать лекции и проводить общие тренинги, а также персональные менторские сессии с каждым проектом. В зависимости от потребностей, мы можем пригласить и узких специалистов, обладающих специфическими знаниями и опытом, необходимым для индивидуальной работы.

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Участие в Privacy Accelerator позволит командам проектов:

получить опыт и знания в области маркетинга, разработок, privacy-сферы;

выявить узкие места и определить потенциальные точки роста проекта;

получить техническую экспертизу проекта;

найти финансирование проекта с помощью инвестиций и фандрайзинга;

нарастить сеть полезных контактов;

получить первых сторонников проекта.

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Присоединяйтесь!

Пусть классных прайваси-инициатив будет как можно больше!

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Подать заявку на участие можно прямо сейчас. Оргкомитет рассмотрит все предложения и свяжется с успешными кандидатами.

Анонимная регистрация также возможна, для этого воспользуйтесь почтой: [email protected]

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Мы также продолжаем принимать заявки участие в хакатоне по решениям для цифрового гражданства DemHack. Напомним, он состоится в Москве 12-13 сентября. Организаторы: РосКомСвобода и Теплица социальных технологий.

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