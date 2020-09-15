Роскомсвобода прокачает проекты в Privacy Accelerator

Privacy Accelerator — это онлайн-программа интенсивного развития проектов, занимающихся приватностью, анонимностью, доступом к информации и свободой слова, а также legaltech-проектов в сфере цифровых прав. Целью Privacy Accelerator является увеличение числа качественных проектов, обеспечивающих цифровые права граждан и их личную безопасность.

Заявки принимаются как от общественных, так и от коммерческих проектов. Ваш проект может быть уже запущен или находиться на стадии MVP.

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Среди партнёров акселератора известные в IT-среде компании:

ProtonMail — швейцарский сервис веб-почты с шифрованием, созданный сотрудниками ЦЕРН;

— швейцарский сервис веб-почты с шифрованием, созданный сотрудниками ЦЕРН; Qrator Labs — лидер в противодействии DDoS-атакам в России;

— лидер в противодействии DDoS-атакам в России; Хабр — крупнейшее в России сообщество IT-специалистов.



Мы приглашаем к участию в Privacy Accelerator любые проекты, которые нацелены на обеспечение доступа к информации или приватности.

Участие в акселераторе полностью бесплатно даже для тех проектов, которые планируют развиваться по бизнес-пути и получать прибыль. Мы поможем оценить потенциал проекта, определить его целевую аудиторию и найти первых последователей, выстроить бизнес-процессы, ускорив таким образом рост, и помочь избежать серьезных ошибок при запуске.

А некоммерческие общественные проекты мы научим так работать с аудиторией, чтобы получать поддержку и донейты на покрытие издержек. Проектам, успешно завершившим программу и получившим хорошие рекомендации наставников, мы поможем с поиском финансирования (для НКО) или посевных инвестиций (для бизнес-продуктов).

Длительность программы Privacy Accelerator — 3 месяца. О старте программы мы заранее сообщим всем её участникам.

Наше главное требование – готовность интенсивно работать и уделять на проект не менее 20 часов в неделю.

В расписании программы будут онлайн-встречи с менторами, тренинги, вебинары и воркшопы. Также необходимо уделять время самостоятельному выполнению заданий наставников и работе над продуктом. Помимо прокачки скиллов и формирования нового видения проекта вместе с наставниками, мы приветствуем и активно поощряем нетворкинг, обмен идеями и совместную работу. Все взаимодействие и коммуникации в рамках программы проходят в режиме онлайн.

В качестве менторов и наставников мы привлекаем ведущих специалистов в области разработки, маркетинга, развития НКО и бизнеса, в т.ч. международного, юристов по цифровым правам, аналитиков данных и пр. Их опыт и компетенции позволяют сделать существенный рывок в развитии проекта. Менторы будут читать лекции и проводить общие тренинги, а также персональные менторские сессии с каждым проектом. В зависимости от потребностей, мы можем пригласить и узких специалистов, обладающих специфическими знаниями и опытом, необходимым для индивидуальной работы.

Для чего нужно участвовать в Privacy Accelerator:

получить опыт и знания в области маркетинга, разработок, privacy-сферы;

выявить узкие места и определить потенциальные точки роста проекта;

получить техническую экспертизу проекта;

найти финансирование проекта с помощью инвестиций и фандрайзинга;

нарастить сеть полезных контактов;

получить первых сторонников проекта.

Оставить заявку на участие можно на сайте акселератора. Оргкомитет рассмотрит все предложения и свяжется с успешными кандидатами.

Напоминаем, у нас также возможна анонимная регистрация: [email protected]

Присоединяйтесь!

Пусть классных прайваси-инициатив будет как можно больше!

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