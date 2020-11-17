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17.11.2020

1000 и 1 способ прочитать запрещённую статью узника «Болотного дела»

Решением суда в Саратовской области за «дезорганизацию исправительных учреждений» была запрещена статья Алексея Полиховича о нелегальных способах связи в тюрьме на сайте «Команды 29», но пользователи придумали, как восстановить её из небытия

Team 29 udalila material Polihovicha  

Роскомнадзор обязал до 17 ноября текущего года удалить заметку осужденного по «Болотному делу» Алексея Полиховича о нелегальных способах связи в колониях, опубликованную сообществом юристов «Команда 29» в конце января. Об этом сам проект сообщил в своём Telegram-канале:

«Помните наш материал «Синий свет: как наладить связь в тюрьме»? В нем бывший заключенный по Болотному делу Алексей Полихович рассказал о нелегальных способах связи в тюрьме: «дороге», телефонах и тайниках.

Сегодня нам пришло письмо от Роскомнадзора. На нас подали иск (внимание!) в районный суд поселка Степное с просьбой признать этот текст запрещенным».

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Алексей Полихович, отсидевший более 3 лет по делу «о массовых беспорядках», которое возбудили после акции протеста 6 мая 2012 года, рассказал в статье о нелегальных способах связи в российских колониях. Так, он в подробностях описал «дорогу» из полосок простыни, сплетенной в косичку, с помощью которой заключенные передают между камерами записки и разные вещи, в том числе телефоны и сигареты. Среди прочего автор статьи раскрыл, как в камерах делают тайники, например, под унитазом или в электрическом чайнике.

Как следует из судебного решения, иск в Советский районный суд пгт. Степное Саратовской области подал местный прокурор, пожаловавшийся не только на материал «Команды 29», но и на статьи других сайтов, в числе которых информационный портал «Pro Город Владимир», а также развлекательные Fishki.Net и «Триникси.Ру»:

Sud zablokiroval stayi na Team29 Trinixy i Fishki.net

Прокурор указал, что на данных сайтах

«…размещена информация, распространение которой в России запрещено, а именно: информация направленная, в том числе на дезорганизацию исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, нарушение внутреннего распорядка исправительных учреждений, а также способы доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов и наркотических средств».

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«Логика суда следующая, — комментирует старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих, — нельзя писать про то, как обходить правила дисциплины колоний. Ведь само нарушение этих правил влечет по закону ответственность, а значит и рассказ о том, как эти правила обходить, следует запретить. Мы можем не удалять статью и параллельно оспаривать решение Советского районного суда. Но как юристы мы видим, что перспектив оспорить это решение у нас немного, а сайт тем временем заблокируют».

«Команда 29» призвала ознакомиться с текстом, пока его не удалили с сайта, а многие пользователи и правозащитные организации пошли дальше.

К примеру, сам Алексей Полихович сообщил в собственном Telegram-канале о перезаливке статьи на другой ресурс, уточнив также подробности появления этого материала:

«Пока мой текст не превратился в тыковку, залил его в телеграф и вешаю сюда.

К слову, все пишут почему-то «бывший политзаключенный рассказал о быте в колониях», хотя там больше о СИЗО, а кроме того, бывший политзаключенный там ничего не рассказывает, это журналистская работа и моего опыта в тексте нет.

В общем, вот вам запрещеночка».

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«Эффект Стрейзанд» и неприятие цензуры заставило многих других пользователей сделать то же самое. Кто-то разместил материал на Medium.com, кто-то обещал выложить его в PDF на торрент-трекерах, а количество копий в этом формате в Telegram уже, по-видимому, разошлось в неподвластных никаким прокуратурам масштабах.

Многие в комментариях также отмечают, что по сути в статье не сказано ничего нового, поэтому запрещать подобную информацию — всё равно что накладывать гриф «совершенно секретно» на первую модель автомата Калашникова.

Мы обнаружили в Google по крайней мере три «официальных» перезаливки материалов «Команды 29» другими сайтами, один из которых, размещённый проектом Avtozak, был анонсирован в социальных сетях:

Несмотря на то, что на самом сайте «Команды 29» материал уже отсутствует и вместо него выложена плашка с информацией о причинах удаления статьи, «Синий свет» прекрасно находится на сохраняющих информацию из интернета проектах:

  • archive.today (причём первая копия текста появилась буквально через несколько минут после того, как стало известно о претензиях властей к статье);
  • archive.org.

Предполагаем, что вышеперечисленные ресурсы — далеко не последние «пристанища крамольного текста».

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don but rks

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