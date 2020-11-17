1000 и 1 способ прочитать запрещённую статью узника «Болотного дела»

Роскомнадзор обязал до 17 ноября текущего года удалить заметку осужденного по «Болотному делу» Алексея Полиховича о нелегальных способах связи в колониях, опубликованную сообществом юристов «Команда 29» в конце января. Об этом сам проект сообщил в своём Telegram-канале:

«Помните наш материал «Синий свет: как наладить связь в тюрьме»? В нем бывший заключенный по Болотному делу Алексей Полихович рассказал о нелегальных способах связи в тюрьме: «дороге», телефонах и тайниках. Сегодня нам пришло письмо от Роскомнадзора. На нас подали иск (внимание!) в районный суд поселка Степное с просьбой признать этот текст запрещенным».

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Алексей Полихович, отсидевший более 3 лет по делу «о массовых беспорядках», которое возбудили после акции протеста 6 мая 2012 года, рассказал в статье о нелегальных способах связи в российских колониях. Так, он в подробностях описал «дорогу» из полосок простыни, сплетенной в косичку, с помощью которой заключенные передают между камерами записки и разные вещи, в том числе телефоны и сигареты. Среди прочего автор статьи раскрыл, как в камерах делают тайники, например, под унитазом или в электрическом чайнике.

Как следует из судебного решения, иск в Советский районный суд пгт. Степное Саратовской области подал местный прокурор, пожаловавшийся не только на материал «Команды 29», но и на статьи других сайтов, в числе которых информационный портал «Pro Город Владимир», а также развлекательные Fishki.Net и «Триникси.Ру»:

Прокурор указал, что на данных сайтах

«…размещена информация, распространение которой в России запрещено, а именно: информация направленная, в том числе на дезорганизацию исправительных учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, нарушение внутреннего распорядка исправительных учреждений, а также способы доставки в исправительные учреждения запрещенных предметов и наркотических средств».

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«Логика суда следующая, — комментирует старший юрист «Команды 29» Дарья Сухих, — нельзя писать про то, как обходить правила дисциплины колоний. Ведь само нарушение этих правил влечет по закону ответственность, а значит и рассказ о том, как эти правила обходить, следует запретить. Мы можем не удалять статью и параллельно оспаривать решение Советского районного суда. Но как юристы мы видим, что перспектив оспорить это решение у нас немного, а сайт тем временем заблокируют».

«Команда 29» призвала ознакомиться с текстом, пока его не удалили с сайта, а многие пользователи и правозащитные организации пошли дальше.

Спасибо, прочитали и сохранили — Salazki 🇷🇺 (@Salazki3) November 16, 2020

К примеру, сам Алексей Полихович сообщил в собственном Telegram-канале о перезаливке статьи на другой ресурс, уточнив также подробности появления этого материала:

«Пока мой текст не превратился в тыковку, залил его в телеграф и вешаю сюда. К слову, все пишут почему-то «бывший политзаключенный рассказал о быте в колониях», хотя там больше о СИЗО, а кроме того, бывший политзаключенный там ничего не рассказывает, это журналистская работа и моего опыта в тексте нет. В общем, вот вам запрещеночка».

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«Эффект Стрейзанд» и неприятие цензуры заставило многих других пользователей сделать то же самое. Кто-то разместил материал на Medium.com, кто-то обещал выложить его в PDF на торрент-трекерах, а количество копий в этом формате в Telegram уже, по-видимому, разошлось в неподвластных никаким прокуратурам масштабах.

Многие в комментариях также отмечают, что по сути в статье не сказано ничего нового, поэтому запрещать подобную информацию — всё равно что накладывать гриф «совершенно секретно» на первую модель автомата Калашникова.

Мы обнаружили в Google по крайней мере три «официальных» перезаливки материалов «Команды 29» другими сайтами, один из которых, размещённый проектом Avtozak, был анонсирован в социальных сетях:

«РОСКОМНАДЗОР» ПОТРЕБОВАЛ УДАЛИТЬ МАТЕРИАЛ АЛЕКСЕЯ ПОЛИХОВИЧА С САЙТА ПРОЕКТА «КОМАНДА 29» ПОД УГРОЗОЙ БЛОКИРОВКИ ВСЕГО РЕСУРСА.

Но, AVTOZAK LIVE выложили. https://t.co/Z3V7ga9TmS — Дана Фридер (@danachka75) November 17, 2020

Несмотря на то, что на самом сайте «Команды 29» материал уже отсутствует и вместо него выложена плашка с информацией о причинах удаления статьи, «Синий свет» прекрасно находится на сохраняющих информацию из интернета проектах:

archive.today (причём первая копия текста появилась буквально через несколько минут после того, как стало известно о претензиях властей к статье);

archive.org.

Предполагаем, что вышеперечисленные ресурсы — далеко не последние «пристанища крамольного текста».

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