На создание центров электроники выделят 1 млрд рублей

Правительство направит 1 млрд руб. на создание малых и средних центров проектирования электронных, микроэлектронных и радиоэлектронных изделий в 2022-2023 годах, сообщает «Ъ». Соответствующее постановление было подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Средства из федерального бюджета будут выделяться в виде субсидий, – говорится в пресс-релизе Правительства. – Они пойдут на поддержку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Предполагается, что новые центры проектирования займутся разработкой электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Ещё одним направлением финансирования станет вывод готовой продукции на приоритетные рынки».

«Решение позволит простимулировать импортозамещение радиоэлектронной аппаратуры и в конечном счете обеспечить технологический суверенитет в ключевых сегментах электронной промышленности», – также сказано в сообщении пресс-службы. Там добавили, что к 2030 году в стране должно действовать не менее 100 подобных центров.