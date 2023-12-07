Как преследовали непубличных россиян в ноябре

Вашему вниманию третий ноябрьский дайджест преследований за слова. В нём речь идёт о тех россиянах, которые редко попадают в СМИ и не являются заметными активистами.

Административные наказания

Жителя Коми оштрафовали на 45 тыс. рублей за «лозунги с дискредитацией» армии. 43-летнему мужчине в Прилузском районе вменили статью 20.3.3 КоАП РФ. Какие именно лозунги использовал мужчина и при каких обстоятельствах, не уточняется.

Двоих дагестанцев наказали за призыв в вотсапе поддержать задержанных во время беспорядков в Махачкале. Суд назначил Гаджикериму Шихкеримову 20 часов обязательных работ, а Баламету Баламетову — штраф в 20 тыс. руб. Мужчин признали виновными в организации несогласованной акции (статья 20.2 КоАП РФ).



Поводом стали картинки в статусах жителей Дагестана в WhatsApp. На них было написано: «Салам алейкум каждому (ой) не равнодушному (ой) 5 числа у администрации Махачкалы будет митинг в поддержку братьев с аэропорта которых забрали и держат в отделах. Если ты себя считаешь мужчиной сделай репост #Поможембратьям».



29 октября около 1,5 тыс. дагестанцев устроили в аэропорту Махачкалы массовые беспорядки, связанные с поддержкой Палестины. Они ждали самолет из Израиля и проверяли машины в поисках евреев.



Полицейские задержали больше 80 участников акции, 15 человек арестовали. После этого власти призвали жителей не участвовать в несанкционированных сходах в ноябре.

Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Людмилу Иванову, 1945 года рождения, за совершение правонарушения, предусмотренного ст.20.3.1 КоАП РФ.



Пенсионерка на странице сообщества «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село» в социальной сети «ВКонтакте» к новостной заметке о том, что в Красном селе во время рейда нашли мигрантов-нелегалов, опубликовала комментарий, оправдывающий действия нацистской Германии.



В судебном заседании Иванова вину не признала, пояснила, что комментарий был написан ею в 2021 году, как ответ на негативный комментарий в отношении мусульман. Когда в Красном Селе построили мечеть, начались нападки на мусульман. Суд назначил наказание в виде штрафа в 10 000 рублей.

Российские силовики задержали жительницу Феодосии за публикацию на своей странице в соцсети «ВКонтакте» клипа песни «Фортеця Бахмут» украинской группы «Антитіла» и композиции «Героям (UA)» группы «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ».



Согласно решению Феодосийского суда, в клипах усмотрели изображение трезубца. Женщине назначили двое суток ареста.



В телеграм-канале «Крымский СМЕРШ», автором которого является провластный блогер Талипов, появилось видео с извинениями женщины. «Громодянка Лилия Васильевна получила штраф и пять суток ареста. Извиняется и говорит, что все осознала, верим?», – говорится в подписи к видео.

Жительницу Краснодара оштрафовали на 30 тысяч рублей за лайк украинскому флагу в группе WhatsApp на 40 человек. Судья посчитал, что своими действиями женщина дискредитировала армию РФ, «находясь в общественном месте, при большом скоплении людей».

Псковский городской суд оштрафовал на 30 тысяч рублей псковича Николая Перетокина по статье «мелкое хулиганство» за три оскорбительных комментария про деятельность губернатора Михаила Ведерникова под видео в паблике «Жесть по-псковски» в соцети «ВКонтакте», которое было опубликовано после атаки беспилотников. Перетокин оставил три комментария, которые, как посчитал суд, выражали явное неуважение к государству и органам, осуществляющим государственную власть в РФ (ст.20.1 КоАП).

На 43 тысячи рублей оштрафовали студентку одного из московских вузов Татьяну Лапину. Девушку признали виновной в «дискредитации» российской армии из-за публикации в Instagram.

Жительница Казани Ирина Никольская пожаловалась в Пенсионный фонд, что ей пришла уменьшенная на половину пенсия. Там ей ответили, что деньги удерживают по решению суда — оказалось, что в прошлом сентябре пенсионерку оштрафовали на 30 тысяч рублей за «дискредитацию» армии.



В комментарии она высказалась в защиту пожилых беженцев из Мариуполя, которые потеряли свои дома и вынуждены были спасаться в России, где у них якобы забрали украинские паспорта. Штраф Ирина Никольская платить не стала, и теперь приставы угрожают, что отберут у неё ещё и квартиру. Сейчас женщина получила пенсию ниже прожиточного минимума, который в стране составляет для пенсионеров 12 тысяч рублей.

В Воронеже судья сделал закрытым процесс по делу о «дискредитации армии». Местной жительнице Наталье Набокиной вменили репост видео Ильи Варламова «<Спецоперация> без цели и конца: что этот год сделал с Россией и Украиной», размещенного 24 февраля 2023 года.



С началом заседания судья Ленинского суда города Кирилл Галкин по собственной инициативе решил закрыть процесс: он сослался на недопустимость разглашения личных данных привлекаемой к административной ответственности.



Сама Набокина и её защитник Даниил Поляков возражали против закрытия, но судья всё равно поступил по-своему. Участковый Маньшин, составивший протокол, против закрытия заседания не возражал (ранее он также составлял протокол на депутатку Нину Беляеву).



Слушателей вывели из зала суда, так что подробности процесса остаются тайной. В конце концов, Набокиной назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Жителя Крыма Глеба Меркушева задержали из-за постов в соцсетях. На мужчину составили протоколы по статьям о «ЛГБТ-пропаганде», о демонстрации нацистской символики, «дискредитации» российской армии и о распространении экстремистских материалов.

Уголовное преследование

В Санкт-Петербурге задержали программиста авиаремонтной компании за «финансирование экстремистской деятельности» (ст.282.3 УК РФ). В 2021 году он сделал донат ФБК.



25-летнего Антона З., работающего в АО НПО «Спарк», задержали у него дома при поддержке сотрудников ФСБ. По версии следствия, в августе 2021 года мужчина отправил на американский счет ФБК 2000 рублей со своей карточки.



В конце октября текущего года на него возбудили уголовное дело. Максимальное наказание — от 3 до 8 лет лишения свободы. Мужчину пока отпустили под обязательство о явке.

Напомним, в 2021 году ФБК был объявлен «экстремистской организацией».

Силовики задержали двух жителей Владивостока — им вменяют проукраинские комментарии в Telegram-чатах. Сообщается, что один из мужчин «пропагандировал терроризм» в комментариях, а второй «призывал к убийству президента РФ».



Обоих задержанных силовики заставили признавать вину и раскаиваться перед камерой. Против мужчин возбудили уголовные дела об «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК). Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Енисейский районный суд Красноярского края зарегистрировал уголовное дело о повторной «дискредитации» армии против местного жителя Андрея Аникьева. В прошлом году суд дважды штрафовал Аникьева на 30 тыс. рублей по административной статье о «дискредитации» армии. Также в апреле 2022 года его дважды признавали виновным в демонстрации нацистской или «экстремистской» символики.



Летом мужчина рассказывал, что его задержали сотрудники Центра «Э» и показали ему папку с его комментариями во «ВКонтакте». Мужчина отметил, что ему предложили написать явку с повинной, но он отказался и написал, что «сожалеет о своих действиях». Люди в форме сняли на видео «раскаяние» Аникьева. У него изъяли телефон, ноутбук и паспорт — документ позднее вернули.

Врача-рентгенолога из Подмосковья обвиняют в оправдании терроризма из-за комментария в Тelegram. Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 31 декабря 2023 года 34-летнего рентгенолога частной клиники «Мегаскан» в закрытом городе Краснознаменск Аркадия Шанина-Винокурова.



По версии следствия, в июне врач оставил в Telegram комментарий, в котором якобы содержалось «оправдание терроризма». Содержание комментария не уточняется. Накануне мужчину задержали и провели дома обыск.

Советский районный суд Орска зарегистрировал материалы уголовного дела против местной жительницы Елены Гладышевой. На это обратила внимание «Медиазона». Гладышеву обвиняют в распространении «фейков» о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК). Что стало поводом для преследования, неизвестно.



Ранее на женщину составили протокол о «дискредитации» армии, но решение по нему так и не вынесли. Суд трижды возвращал полицейским материалы дела.

У подозреваемой в повторной дискредитации армии жительницы Кирова прошёл обыск. Об этом сообщает издание «‎7x7»‎ со ссылкой на знакомого Светланы Мариной Вадима Ананьина.



Силовики провели обыск вечером 8 ноября. Против Светланы возбудили уголовное дело о повторной «‎дискредитации»‎ армии из-за негативных комментариев о погибшем z-блогере Владлене Татарском.

Псковский областной суд начал рассматривать дело против великолучанина (Псковская обл.) Владимира Морозова за пост в социальной сети ВКонтакте за «реабилитацию нацизма»: подробности дела пока неизвестны. По ч. 2 ст.354.1 Морозову грозит до 5 лет лишения свободы.

В Екатеринбурге возбудили новое уголовное дело об оправдании терроризма (ч.2 ст.205.2 УК РФ). Екатеринбуржца Павла Свеженцева задержали и поместили под стражу еще в июле, а сейчас перевели под домашний арест.



По одной версии, Свеженцеву вменяют публикации в <антиспецоперационном> телеграм-канале, который он администрировал. Согласно другой, молодой человек оставил комментарий во «ВКонтакте», который силовики посчитали оправданием терроризма.

Верховный суд Удмуртии рассмотрит дело 56-летнего жителя Воткинска, которого обвиняют в реабилитации нацизма в интернете (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в феврале 2022 года мужчина разместил в соцсети комментарий, «содержащий одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси».



Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, а также запрет заниматься определенной деятельностью.

Силовики провели обыски и задержали 34-летнего жителя Азова в Ростовской области за комментарий во «ВКонтакте» с призывом «гнать к чертям» представителей власти, а также других действий, которые он описал в достаточно грубой и даже радикальной форме. Мужчина открыто выступал против «спецоперации» в Украине и осуждал российские власти в комментариях под новостями о новых законах или высказываниях чиновниках.

В комментариях усмотрели признаки побуждения к насилию и разрушению здания Госдумы и Дома правительства. Против мужчины завели уголовное дело о «призывах к терроризму» (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему грозит до 7 лет лишения.

Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Алексея Донецкого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.а ч.2 ст.282 УК РФ.



Обвинение полагает, что «находясь по месту своего жительства, Донецкий, управляя профилем «Тихомир Лесной», разместил в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Проект „Сканер“» комментарий с целью возбуждения ненависти и вражды, направленный на унижение сотрудников правоохранительных органов». Донецкий предлагал не просто поддерживать группу репостом или лайком, «а создавать локальные ячейки в городе, районе и даже доме, выяснять адреса, но пока не бить».



Заседание по делу Донецкого назначено на 14 декабря текущего года.

Новосибирский областной суд приступил к рассмотрению дела против местной жительницы Эмиль Валеевой. Её обвиняют в распространении неуважительных сведений о Дне Победы (ч. 4 ст. 354.1 УК).



По версии следствия, Валеева, являясь администратором сообщества «Тушеные вентиляторы с мясом» во «ВКонтакте», 9 мая 2022 года разместила в группе пост, содержащий «высказывания, которые свидетельствуют об отрицании, умалении, унижении значения победы в Великой Отечественной войне в общественной жизни России». Таким образом, по мнению правоохранительных органов, жительница Новосибирска распространила «выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества».

Москвича арестовали после того, как он сфотографировал график работы военкомата. Студента Ибрагима Оруджева обвиняют в прохождении обучения терроризму. По версии следствия, он, вдохновившись идеями «Азова» и «Правого сектора», «провёл разведку местности с целью дальнейшего поджога» военкомата. Дома у него нашли инструкции с химическими формулами, которые, как решило следствие, можно использовать для приготовления коктейля Молотова.



Адвокат Оруджева Татьяна Окушко на суде заявила, что студент ходил в ветклинику (это подтверждает чек из клиники) рядом с военкоматом и хотел узнать часы работы, так как должен был встать на воинский учет.



«Санкция статьи — от 15 лет. За что? За то, что он шел мимо военкомата и сфотографировал режим работы?» — возмущалась защитница.

У 34-летнего Бориса Будалова в Снежинске (бывший закрытый город в Челябинской области) провели обыск и обвинили его в «оправдании терроризма» из-за публикаций в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).



В начале октября Будалова после обыска и допроса в ФСБ отпустили. Однако затем его задержали полицейские, обвинив в невыполнении законного требования сотрудника о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (6.9 КоАП). По этой статье мировой суд арестовал его на 5 суток. После отбытия 5 суток на выходе из спецприёмника на Елизаветинском шоссе Будалова вновь поджидали полицейские — на этот раз они обвинили его в мелком хулиганстве, выражающемся в употреблении мата, и составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП. Суд согласился с полицейскими и арестовал Будалова ещё на 7 суток. Согласно тексту постановления судьи Чкаловского суда Екатеринбурга Алии Федусовой, в ходе заседания Будалов утверждал, что очередной протокол на него – это «месть сотрудников УФСБ в связи с его отказом от сотрудничества в рамках проводимой в отношении него проверки по другому делу».



После отбытия очередного административного срока Будалова на выходе из спецприёмника ожидали уже сотрудники ФСБ — его задержали и предъявили обвинение по уголовному делу о публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма с использованием сети «Интернет» (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). На следующий день судья Верх-Исетского суда Татьяна Орлова избрала Будалову меру пресечения в виде помещения под стражу. Какие именно публикации послужили поводом для возбуждения дела, неизвестно.

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей пенсионерку из Сатки Гульнару Бахареву по делу об «экстремизме».



Уголовное дело против Гульнары Бахаревой возбудили в июле из-за её комментариев во «ВКонтакте». По словам адвоката женщины Андрея Лепёхина, ей вменяли оправдание терроризма и призыв к террористической деятельности. За это она и получила огромный штраф.



Защитник добавил, что раньше Гульнара Бахарева работала дворником, сейчас она на пенсии, получает 17 тысяч рублей в месяц и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Самары по подозрению в госизмене. Женщина якобы работала на украинские спецслужбы и склоняла российских военных к переходу на сторону ВСУ.



Подробностей приводится совсем немного. В Центре общественных связей ФСБ лишь сказано, что «для этого она использовала интернет-ресурсы, дискредитирующие армию нашей страны». Возбуждено уголовное дело.

Уржумский районный суд Кировской области признал 54-летнего Андрея Эткеева виновным по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотиву политической ненависти, пишет ОВД-Инфо. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима.



Эткееву вменяют репосты публикаций в «Одноклассниках» о возможных преступлениях российской армии на территории Украины.

Другие меры воздействия

В Крыму вычислили мужчину, который снял дымовую завесу на Крымском мосту, заставили извиняться на камеру. Судя по всему, участие в поиске крымчанина принял известный доносчик Александр Талипов.



Заведено ли против мужчины какое-то дело, неизвестно. Провластный Telegram-канал «ЧП / Крым» выложил это видео у себя и напомнил, что снимать работу ПВО и флота запрещено.

Крымского студента Максима Глебова, который написал письмо экс-депутату Верховной Рады от радикальной партии «Свобода» Ирине Фарион, заставили извиниться на камеру.



Фарион выложила у себя в Telegram-канале скриншот письма от студента крымского филологического факультета КФУ имени Вернадского Максима Глебова, в котором тот выражал поддержку за критику украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Причём в комментариях пользователи предупреждали её о возможных негативных последствиях для молодого человека, но удалять публикацию экс-депутат отказалась.



На пост Ирины Фарион обратили внимание общественники из организации «Крымский СМЕРШ» и сотрудники управления по противодействию экстремизму МВД РК. После этого появился видеоролик со студентом, на котором он на русском языке приносит извинения за свой поступок. Молодому человеку также грозит крупный штраф, пишет «Ъ», но по какой статье — не уточняется.

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Тенденция осталась всё той же — количество случаев привлечения к ответственности растёт, причём уголовных дел всё больше и больше.

В преследовании «нарушителей» заметнее стала роль так называемых «общественников» — через их каналы происходит деанонимизация граждан, а также выкладываются видео с извинениями на камеру из отделов полиции. Для привлечения к ответственности иногда достаточно одного лайка в закрытой группе мессеннджера, – необязательно уже оставлять комментарии, например, во «ВКонтакте».



Всё чаще появляются также дела о «госизмене» за онлайн-деятельность, причём подробности по таким случаям приводятся крайне скудные.