На президентских выборах электронное голосование применят в 29 регионах

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, будет проводиться в 29 регионах, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).



По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, принять участие в ДЭГ смогут около 38 миллионов избирателей.



Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов.



Также поступила заявка от Вологодской области, где ранее дистанционное электронное голосование не применялось. Однако в ходе тренировки ДЭГ вологодские избиратели проявили высокий интерес: на участие в тестовом голосовании записались почти 5% избирателей, и 80% из них приняли в нем участие.



Регионы, где будет применяться ДЭГ (федеральная платформа):

Республика Карелия;

Чувашская Республика – Чувашия;

Алтайский край;

Камчатский край;

Пермский край;

Архангельская область;

Белгородская область;

Владимирская область;

Вологодская область;

Воронежская область;

Калининградская область;

Калужская область;

Курская область;

Липецкая область;

Московская область;

Мурманская область;

Нижегородская область;

Новгородская область;

Новосибирская область;

Псковская область;

Ростовская область;

Свердловская область;

Томская область;

Челябинская область;

Ярославская область;

Ненецкий автономный округ.

Также в этом списке Крым и Севастополь.

В Москве ДЭГ пройдет с использованием региональной информационной системы.