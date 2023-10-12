Правозащитник получил 5 суток ареста из-за кнопки Facebook на сайте

Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова арестовали на пять суток, обвинив в демонстрации символики экстремистских организаций. Такое постановление вынесла судья Ленинского суда Екатеринбурга Юлия Лобанова.



Поводом для составления протокола по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций) стало размещение в «подвале» сайта «Правозащитники Урала» гиперссылки на страницу организации в соцсети Facebook, оформленную в виде кнопки с логотипом соцсети, рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Роман Качанов.



Алексей Соколов специализируется на защите прав заключённых, неоднократно он выигрывал суды у ГУФСИН по Свердловской области. В 2015 году возглавляемая им ассоциация «Содействие в правовой защите населения "Правовая основа"» была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов. В 2019 году Соколову удалось добиться исключения организации из реестра, однако юрлицо не смогло продолжить деятельность из-за многочисленных штрафов, накопившихся за этот период.



В марте 2022 года Тверской районный суд Москвы признал Meta — материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp — экстремистской организацией. Поводом для этого стало решение корпорации изменить правила и временно не удалять посты с призывами к насилию над «российскими захватчиками». Сайты Facebook и Instagram заблокировали в России, в отношении WhatsApp ограничения не вводили.



В октябре того же года Росфинмониторинг внёс Meta в реестр террористов и экстремистов. Той же осенью блогерка Вероника Литвинова получила предостережение о недопустимости экстремизма за посты в Instagram.



Прокуратура предупреждала, что рассматривает «совершение действий по привлечению пользователей» в эти соцсети и «размещение там материалов» как «форму участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней».