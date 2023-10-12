НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Мы считаем закон об иноагентах дискриминационным и неправовым, противоречащим Конституции и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в судах
Нужна юр.помощь?
282
Новости
12 October 2023

Правозащитник получил 5 суток ареста из-за кнопки Facebook на сайте

Суд в Екатеринбурге счёл это «публичной демонстрацией символики экстремистских организаций».

Екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова арестовали на пять суток, обвинив в демонстрации символики экстремистских организаций. Такое постановление вынесла судья Ленинского суда Екатеринбурга Юлия Лобанова.

Поводом для составления протокола по части 1 статьи 20.3 КоАП (публичная демонстрация символики экстремистских организаций) стало размещение в «подвале» сайта «Правозащитники Урала» гиперссылки на страницу организации в соцсети Facebook, оформленную в виде кнопки с логотипом соцсети, рассказал «Вечерним ведомостям» адвокат Роман Качанов.

Алексей Соколов специализируется на защите прав заключённых, неоднократно он выигрывал суды у ГУФСИН по Свердловской области. В 2015 году возглавляемая им ассоциация «Содействие в правовой защите населения "Правовая основа"» была внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов. В 2019 году Соколову удалось добиться исключения организации из реестра, однако юрлицо не смогло продолжить деятельность из-за многочисленных штрафов, накопившихся за этот период.

В марте 2022 года Тверской районный суд Москвы признал Meta — материнскую компанию Facebook, Instagram и WhatsApp — экстремистской организацией. Поводом для этого стало решение корпорации изменить правила и временно не удалять посты с призывами к насилию над «российскими захватчиками». Сайты Facebook и Instagram заблокировали в России, в отношении WhatsApp ограничения не вводили.

В октябре того же года Росфинмониторинг внёс Meta в реестр террористов и экстремистов. Той же осенью блогерка Вероника Литвинова получила предостережение о недопустимости экстремизма за посты в Instagram.

Прокуратура предупреждала, что рассматривает «совершение действий по привлечению пользователей» в эти соцсети и «размещение там материалов» как «форму участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней».

Facebook КоАП 20.3 арест Екатеринбург экстремистская символика экстремистская организация

Похожие статьи

Роскомнадзор составил 12 протоколов за отказ компаний локализовать данные
Участковым поручат профилактическую работу с «экстремистами» и «дискредитаторами» армии
Кого в сентябре преследовали за слова: непубличные россияне
ЕС поставит под контроль модерирование контента крупными площадками
Кого в сентябре преследовали за слова: знаменитости и блогеры
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности