Глобальные технологические компании создали альянс для разработки общей модели ИИ

IBM и Meta в партнёрстве с более чем 50 организациями (AMD, CERN, Dell Technologies, NASA, Oracle, Корнельский, Йельский, Токийский университеты, Гарвардский университет и Технический университет Мюнхена, etc.) создали международное сообщество AI Alliance для разработки общей модели искусственного интеллекта (ИИ).

В рамках инициативы планируется:

Разработка и внедрение стандартов и инструментов для ответственного создания и использования ИИ. Продвижение открытых моделей с различным функционалом. Развитие экосистемы аппаратного ускорителя для ИИ. Поддержка исследовательских проектов и мирового обучения в области ИИ. Создание образовательных материалов для общественного диалога о пользе, рисках и регулировании ИИ.

Многие из членов альянса уже обладают собственными наработками и продуктами на базе ИИ, однако им не удалось привлечь такого внимания к своим разработкам, как OpenAI и Microsoft, которые владеют ChatGPT.

«Честно говоря, мы были немного недовольны общими дебатами и дискуссиями об ИИ за последний год»,— цитирует директора IBM Research Дарио Гила The Wall Street Journal. По его словам, IBM еще в августе начала работать с Meta над созданием нового альянса, который, опираясь на разработки с открытым исходным кодом, сможет создать новую модель ИИ, отвечающую нормам морали и безопасную для человечества.