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5 December 2023

Глобальные технологические компании создали альянс для разработки общей модели ИИ

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Инициаторами выступили IBM и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), к которым присоединилось более чем 50 компаний.
Изображение создано с помощью Canva AI

IBM и Meta в партнёрстве с более чем 50 организациями (AMD, CERN, Dell Technologies, NASA, Oracle, Корнельский, Йельский, Токийский университеты, Гарвардский университет и Технический университет Мюнхена, etc.) создали международное сообщество AI Alliance для разработки общей модели искусственного интеллекта (ИИ).

В рамках инициативы планируется:

  1. Разработка и внедрение стандартов и инструментов для ответственного создания и использования ИИ.
  2. Продвижение открытых моделей с различным функционалом.
  3. Развитие экосистемы аппаратного ускорителя для ИИ.
  4. Поддержка исследовательских проектов и мирового обучения в области ИИ.
  5. Создание образовательных материалов для общественного диалога о пользе, рисках и регулировании ИИ.

Многие из членов альянса уже обладают собственными наработками и продуктами на базе ИИ, однако им не удалось привлечь такого внимания к своим разработкам, как OpenAI и Microsoft, которые владеют ChatGPT.

«Честно говоря, мы были немного недовольны общими дебатами и дискуссиями об ИИ за последний год»,— цитирует директора IBM Research Дарио Гила The Wall Street Journal. По его словам, IBM еще в августе начала работать с Meta над созданием нового альянса, который, опираясь на разработки с открытым исходным кодом, сможет создать новую модель ИИ, отвечающую нормам морали и безопасную для человечества.

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