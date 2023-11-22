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22 November 2023

В России обновят стратегию развития ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Среди задач профильным ведомствам — внедрение ИИ в здравоохранение, поддержка приоритетных научных исследований, подготовка кадров и анализ изменения рынка труда.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам обновить стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ), обратили внимание «Ведомости». Так, например, Минцифры должно заняться созданием отечественных инструментов обработки данных и запустить доступную для органов власти платформу по ИИ на базе «ГосТеха». Минздрав и Минфин — заложить на внедрение искусственного интеллекта в области здравоохранения финансирование (с 2025 года). Минобрнауки и Минэк — разработать вузовские программы по подготовке специалистов в сфере новых технологий.

Среди задач для других ведомств — льготное присоединение к электросетям новых специализированных ЦОД, учреждение премии за решение т.н. математических задач тысячелетия, поддержка приоритетных направлений научных исследований и ежегодный анализ рисков, связанных с внедрением ИИ в экономику и социальную сферу, в том числе его влияния на рынок труда.

Документ станет основой федерального проекта в рамках нового национального проекта «Экономика данных». «Его реализация в конечном счёте должна способствовать достижению технологического суверенитета и независимости страны и продвижению собственных технологий и решений», — заявил Мишустин.

Развивать и контролировать ИИ, в том числе в области экономики данных, стремятся страны по всему миру. Например, Великобритания в начале ноября опубликовала декларацию по сотрудничеству в области безопасности искусственного интеллекта. Примерно в то же время в США вышел указ президента об ИИ, который формулирует новые оценки безопасности, рекомендаций в области гражданских прав, а также исследований влияния ИИ на рынок труда. Наконец, страны G7 согласовали руководящие принципы и кодекс для компаний, разрабатывающих системы ИИ, стремясь уменьшить риски использования ИИ не по назначению.

Минцифры искусственный интеллект Правительство РФ Михаил Мишустин цифровая эпоха большие данные ИИ экономика данных

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