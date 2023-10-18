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18 October 2023

В России хотят создать госплатформу по развитию ИИ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
К ней получат доступ разработчики, которые смогут создавать программы на базе нейросетей.
Фото: Tara Winstead - Pexels

Совет Федерации рекомендовал Минцифры создать госплатформу развития искусственного интеллекта (ИИ), где разработчики получат доступ к вычислительной инфраструктуре и данным. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на решение совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Российские разработчики, у которых недостаточно ресурсов, должны иметь доступ к государственным данным для создания технологий ИИ, считает зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Он считает, что на платформе должны размещаться дата-сеты (наборы данных), на основе которых будет возможно обучать системы ИИ. Разработчикам дадут доступ к вычислительной инфраструктуре.

Проект, по мнению Шейкина, должен финансироваться из бюджетных средств. В Минцифры газете сообщили, что рекомендации от Совета Федерации пока не поступили.

В документе также говорится о рекомендациях Верховному суду, согласно которым предлагается совместно с сенаторами обсудить регулирование применения искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе, в системе принятия решений, судопроизводстве, отборе судей, а также вопросов дипфейков в области уголовного права.

Опрошенные изданием участники рынка подтверждают, что в условиях санкций серверы стоят дорого и их сложно получить. Они поддерживают идею создания госплатформы развития ИИ. При этом эксперты говорят о технологических сложностях и рисках создания неравных условий на рынке.

 

искусственный интеллект Совет Федерации госрегулирование нейросети ВС РФ госплатформа

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