В России хотят создать госплатформу по развитию ИИ

Совет Федерации рекомендовал Минцифры создать госплатформу развития искусственного интеллекта (ИИ), где разработчики получат доступ к вычислительной инфраструктуре и данным. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на решение совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Российские разработчики, у которых недостаточно ресурсов, должны иметь доступ к государственным данным для создания технологий ИИ, считает зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артем Шейкин.

Он считает, что на платформе должны размещаться дата-сеты (наборы данных), на основе которых будет возможно обучать системы ИИ. Разработчикам дадут доступ к вычислительной инфраструктуре.

Проект, по мнению Шейкина, должен финансироваться из бюджетных средств. В Минцифры газете сообщили, что рекомендации от Совета Федерации пока не поступили.

В документе также говорится о рекомендациях Верховному суду, согласно которым предлагается совместно с сенаторами обсудить регулирование применения искусственного интеллекта в судебной системе, в том числе, в системе принятия решений, судопроизводстве, отборе судей, а также вопросов дипфейков в области уголовного права.

Опрошенные изданием участники рынка подтверждают, что в условиях санкций серверы стоят дорого и их сложно получить. Они поддерживают идею создания госплатформы развития ИИ. При этом эксперты говорят о технологических сложностях и рисках создания неравных условий на рынке.