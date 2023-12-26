Минстрой: ИИ заместит недостающих специалистов, но не заменит существующих

Искусственный интеллект может заместить недостающих специалистов, но не заменит существующих. Об этом заявил замглавы Минстроя России Константин Михайлик.

«По разным подсчётам, сегодня в России 147-153 млн человек, это очень мало, объективно мало. Крайне высокий уровень IQ наших людей приводит к тому, что тратить их на тупиковую работу глупо. Поэтому для нас ИИ и нейросети — тот самый рычаг, который позволяет заместить недостающие 200-300 млн человек», — пояснил Михайлик.

Замминистра также считает, что в России должны быть свои нейросети. И, по его информации, бизнес уже начал создавать свои ИИ-решения на разных стадиях строительства (проектирование, контроль стройплощадки, продажа). Однако из-за того, что компании работают по отдельности, объём данных, который можно использовать для обучения нейросетей, на данный момент невелик.

«Какого-то решения, которое объединяло бы всех вместе, платформа — её не существует. Это плохо. В одиночку никто никогда ни ресурсов на это не найдет, ни, самое главное, того объёма информации, который нам необходим, чтобы действительно всё заработало эффективно», — посетовал Михайлик.