По иску сына создателя «Царьграда» суд арестовал имущество Amazon и Twitch на 3 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество американской компании Amazon и принадлежащей ей стриминговой платформы Twitch на 3 млрд рублей в качестве обеспечительной меры по иску о блокировке аккаунта киберспортсмена Кирилла Малофеева, сына основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева. Аккаунт Малофеева-младшего под именем Likkrit на платформе заблокировали в апреле 2022 года после попадания в санкционный список США.

В интервью Forbes молодой человек заявил:

«Twitch и Amazon чувствуют себя выше российского законодательства, выше суверенного государства. Они произвольно нарушают контрактные обязательства. По сути, такие действия являются цензурой и дискриминируют русских киберспортсменов и их аудиторию».

Он считает, что данная практика станет хорошим примером для защиты интересов всего сообщества киберспортсменов и «вообще всех русских спортсменов».



7 октября киберспортсмен обратился в Перовский суд Москвы с требованием к Twitch и Amazon восстановить аккаунт и возможность его монетизации. Кроме того, он требовал признать недействительными односторонние отказы ответчиков от договоров на открытие аккаунта и партнерского соглашения. После рассмотрения искового заявления Перовский суд передал дело в Арбитражный суд Москвы.



Ранее Арбитражный суд Москвы уже рассматривал аналогичный иск Кирилла Малофеева. Тогда стример требовал восстановить функционал его аккаунта. Но судья отклонил иск, поскольку дело не относится к компетенции арбитражного суда, ведь Малофеев не имел статуса индивидуального предпринимателя.

В конце апреля текущего года США ввели санкции в отношении Кирилла Малофеева, а также двух связанных с ним компаний — холдинга Vladex и его «дочки» из Владивостока ООО «Владэкс». Отец киберспортсмена Константин Малофеев находится под санкциями с 2014 года.