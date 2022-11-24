«Тебя всё равно задержат»: Amnesty International исследовали соблюдение свободы слова в России

Международная правозащитная организация Amnesty International представила новый доклад «Россия: "Тебя всё равно задержат": репрессии против наблюдателей и журналистов, освещающих протесты».

Российские власти разработали сложную систему ограничений и суровых репрессий, которая распространяется на подавление любых сообщений о протестах со стороны журналистов и независимых наблюдателей, заявили правозащитники. Тенденция существовала и ранее, но усилилась после 24 февраля: антивоенное движение и любой обмен информацией о нём практически подавлены, говорится в докладе.

«Мы видим, что российские власти одержимы не только предотвращением и суровым наказанием любого протеста, каким бы мирным он ни был, но и сведением к минимуму информирования общественности о нём», — сказала Наталья Прилуцкая, исследователь Amnesty International по России.

Эксперты выделили два периода усиления репрессий в последние два года:

протестные акции в поддержку политика Алексея Навального после его возвращения в Россию (январь 2021 года); начало военной «спецоперации» (февраль 2022 года).

Во втором периоде российская власть приняла ряд законов, существенно ограничивающих деятельность журналистов. 24 февраля Роскомнадзор и вовсе фактически ввёл военную цензуру. Ведомство заявило, что что СМИ, информационные ресурсы при подготовке материалов и публикаций, касающихся «проведения специальной операции», обязаны использовать информацию и данные только из официальных российских источников.

В результате в течение нескольких дней после начала «спецоперации» в России был заблокирован доступ к десяткам сайтов независимых российских и международных СМИ, включая DOXA, «Дождь», «Эхо Москвы» и многие другие. Подробнее о преследовании СМИ читайте в наших дайджестах. В частности, после протестов зимой 2021 года здесь, после начала «спецоперации» — здесь.

Что касается наблюдения на протестных митингах, то Amnesty International напомнила о произвольных арестах сотрудников Комитета против пыток и участников Объединённой группы общественного наблюдения (ОГОН) во время мониторинга мирных митингов в поддержку Алексея Навального в январе 2021 года.

Amnesty International относительно свободы слова дала российским властям следующие рекомендации:

соблюдать свои международные обязательства в области прав человека, в том числе в отношении свободы выражения мнений;

не применять насилие и не препятствовать работе журналистов накануне, во время и после публичных собраний;

обеспечить регулярный и пристальный мониторинг ситуации в отношении прав на свободу выражения мнений, ассоциаций и мирных собраний.

«Необходим пристальный и эффективный контроль со стороны международного сообщества. В такие мрачные времена, как сейчас, крайне важно протянуть руку помощи российскому гражданскому обществу и независимым СМИ, помочь тем, кто отслеживает и сообщает о злоупотреблениях внутри страны, и рассказать о них миру», — заключила Прилуцкая.

Подробнее о преследовании СМИ и наблюдателей и больше рекомендаций государству вы найдёте в докладе.