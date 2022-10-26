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26 October 2022

К системе «Антифрод» планируют подключить всех операторов связи

Об этом заявили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования. До конца 2022 года планируется завершение основной части системы, в 2023 году — её масштабирование.

Все операторы связи должны будут подключиться к системе блокировки звонков с подменных номеров «Антифрод». Об этом заявил заместитель директора Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (подведомственный Роскомнадзору) Денис Глазунов.

«Оператор не будет иметь права пропускать неверифицированные звонки. Крупные операторы связи будут использовать свою инфраструктуру и подключаться к общей — «Антифроду», а региональные операторы связи получат возможность подключиться к облачным узлам, включившись таким образом в единую сеть», — сказал Глазунов на форуме «Спектр-2022». 

Таким образом, «все операторы будут обязаны верифицировать инициированные звонки», отметил он. Развертывание системы «Антифрод» в регионах намечено на 2024 год, до этого будет создана основная часть сисетмы.

«С точки зрения сроков до конца года мы планируем завершить создание основной части системы, главной части, и начать её пилотировать. В 2023 году мы планируем её масштабировать. И дальше уже в 2024 году это будет большее её распределение по регионам», — пояснил Глазунов.
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