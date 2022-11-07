Банк России предлагает обсудить обращение цифровых финансовых активов на торгах

Банк России предложил обсудить возможность обращения цифровых финансовых активов на биржевых торгах, а также следующие связанные с этим моменты:

Выпуск и обращение цифровых активов — новое явление на финансовом рынке, говорится на сайте Банка России: «Их преимущество в том, что они могут создаваться на базе технологии распределённых реестров. Это позволяет автоматизировать исполнение сделок за счёт применения смарт-контрактов». По мнению финансовой организации, оптимизация хранения информации повышает эффективность бизнес-процессов и сокращает издержки.

« В настоящее время в России создана необходимая правовая база для выпуска и обращения цифровых активов в информационных системах. Но пока рынок находится на начальном этапе своего развития и по объёму многократно уступает рынку традиционных финансовых инструментов », — следует из сообщения Банка России.

Применение цифровых финансовых активов может создать преимущества как для эмитентов, так и для инвесторов, однако может быть сопряжено и с рядом рисков, говорится в докладе регулятора: «В этой связи регуляторы принимают меры по развитию законодательства, которые могут обеспечить защиту прав потребителей финансовых услуг и финансовую стабильность, а также минимизировать риски, связанные с развитием цифровых финансовых активов».

Финансовая организация готова к общественным консультациям и принимает замечания и предложения по теме до 7 декабря 2022 года. Подробнее об инициативах регулятора можно посмотреть в его докладе.

Что такое цифровые финансовые активы и как они сейчас регулируются, читайте в наших карточках.