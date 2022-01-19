ЦБ изучает связанные с криптообменниками операции российских банков

Банк России стал внимательно изучать операции российских банков, связанные с криптообменниками, сообщает «Ъ». В частности, речь идёт о платежах между физическими лицами, а также деятельности казино и форекс-дилеров. В ЦБ считают, что такие платежи вовлекают граждан в мошеннические схемы и создают риски потери денег.

В конце 2021 года ЦБ, по данным газеты, направил банкам запросы по сотрудничеству с криптообменниками в части проведения платежей между гражданами (p2p), в том числе на карты подставных лиц. В запросах в зависимости от банка фигурировали следующие обменники: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com, betatransfer.org. У крипообменников среди партнёров значатся, например, Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф», Western Union, WebMoney, «Золотая корона». Только две последние организации из списка предоставили изданию комментарии, отрицая сотрудничество с обменниками, остальные не ответили на запрос.

Криптообменники не запрещены законом, отметили в компании «Юридические и финансовые креативные решения» (LFCS). Но кредитным организациям пока проще отказаться от такого партнёрства, вызывающего излишние вопросы ЦБ, считают финансисты.

«Криптообменный бизнес станет прозрачным, если с ним начнут работать банки, а это произойдет, когда будет понятное регулирование отрасли и ЦБ смягчит свое отношение к криптобизнесу», — полагает партнёр Guskov & Associates Александр Гуськов.

Банкиры рассказали, что ранее не получали подобных запрососв от регулятора. По данным участников крипторынка, сейчас россиянам доступны услуги 400–450 российских и зарубежных криптообменников. Объём внебиржевого рынка криптовалют в РФ и странах ближнего зарубежья составляет около 1,3 млрд долл. в месяц, из которых на Россию приходится около половины.