Налоговая и Минобороны обменяются данными о мобилизованных

Правительство планирует наладить обмен данными между Минобороны и Федеральной налоговой службой (ФНС), следует из плана первоочередных действий по обеспечению функционирования экономики в условиях частичной мобилизации.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на копию документа, подлинность которого подтвердили два источника, близкие к кабмину.

В частности, судя по документу, механизмом будет предусмотрена процедура подтверждения факта мобилизации – это позволит применять специальное регулирование в отдельных отраслях, установленное в связи с частичной мобилизацией.

О каких именно отраслях идет речь – в документе не уточняется.

Как пояснил близкий к Правительству источник «Ведомостей», обмен данными требуется для того, чтобы в автоматическом режиме определять, кому полагаются меры поддержки – для мобилизованных предусмотрены ряд преференций. Например, призванным на службу предпринимателям продлят лицензии, а для субъектов МСП введут отсрочку по кредитным платежам и договорам лизинга. ФНС, по словам собеседника, может выступить «единым окном сбора мер поддержки».

Главная цель установления обмена – в автоматизации процесса, но возможность подать заявление самостоятельно сохранится, уточнил источник.

Но правозащитный проект «Сетевые Свободы» видит во взаимодействии Минобороны с другими ведомствами другую задачу. По поступающим сообщениям, базы данных власти интегрируют для розыска уклонистов от мобилизации, о чём говорят следующие факты:

облавы полиции на уклонистов свидетельствуют о доступе сотрудников МВД к базам военкоматов базам пограничной службы ФСБ, которая выдает уведомления о запрете выезда за пределы РФ гражданам, подлежащим мобилизации,

базам ГИБДД — номера автомобилей неявившихся в военкомат вносят в cистему распознавания «Поток»,

базам регистрации в отелях и хостелах (они обязаны онлайн передавать в МВД данные клиентов),

базам медучреждений,

системам распознавания лиц, интегрированных с проездными билетами.

В этом же списке — базы налоговой службы (повестки стали приходить сотрудникам организаций, работающих по гражданско-правовым договорам).

«Можно также ожидать подключения систем «Безопасный город», которые включают в себя уличные камеры и домофоны по всей стране. По крайней мере, систему использовали для выявления нарушителей карантина по коронавирусу в 2020 году», – подытоживают «Сетевые свободы».

Соглашение же о межведомственном взаимодействии ФНС и Минобороны заключили ещё в 2015 году. Тогда главой налоговой службы был Михаил Мишустин, в данный момент являющийся премьер-министром РФ. В рамках соглашения стороны тогда договорились взаимодействовать по вопросам банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса. Правда, судя по заявленным задачам, обмен данными граждан туда не входил.