Суд заблокировал петицию за отмену «частичной мобилизации»

Ленинский районный суд города Владимира в начале ноября текущего года удовлетворил иск прокурора 19 военной прокуратуры армии (войсковая часть 56680) о блокировке четырёх ссылок:

первые две вели на одну и ту же петицию за отмену «частичной мобилизации»;

вторая — на сайт телеканала «Русская Америка» с материалами о присоединению к России Херсонщины, Запорожской области, а также «ЛНР» и «ДНР»;

третья — на провластный медиапроект «Антифашист», где также рассказывалось о проведении референдумов на данных территориях.

Первым внимание на судебное решение обратил владимирский проект «Довод».

Суд решил, что:

«...информация в петиции направлена на срыв проводимых государством мероприятий по мобилизации, якобы содержит сведения о незаконных действиях руководства страны и наносит вред интересам Российской Федерации».

Петицию, уточняет «7х7. Горизонтальная Россия» создало движение активисток «Мягкая сила» еще весной. В день начала мобилизации её подписало больше 200 тыс. человек, а ещё через пару дней количество подписантов перевалило за 300 тысяч.

В данный момент URL, обозначенный в судебном решении, уже недоступен. На сайте Change.org выложено следующее пояснение:

«Эта петиция недоступна. Либо неверный URL-адрес, либо он нарушил наши Принципы сообщества, либо автор его удалил(а)».

Копия страницы осталась в кэше Google, но определить, какое количество людей подписало петицию к моменту блокировки, невозможно.

Ранее тот же суд ограничил доступ к инструкциям по уклонению от мобилизации, опубликованным на блог-платформе Live Journal, азербайджанском портале Media.az, в нидерландском издании The Moscow Times и на сайте Ispovedi.com. По аналогичным основаниям суд заблокировал ссылки на материалы казахстанского издания NUR.KZ, открытой площадки «Викиновости», а также RTVI и платформы Live Journal.

К слову, проект «Довод» тоже попал под блокировку, но ещё в марте из соображений военной цензуры. Тем же решением в реестр запрещённой информации было внесено ещё 107 сайтов (некоторые уже вынесены), в числе которых множество новостных сайтов, в числе которых «Радио Азаттык» (проект «Радио Свободы»), украинская «Лига», орловский «Орлец», «Свободные медиа» и другие ресурсы.