Суд заблокировал петицию за отмену «частичной мобилизации»

Ленинский районный суд города Владимира в начале ноября текущего года удовлетворил иск прокурора 19 военной прокуратуры армии (войсковая часть 56680) о блокировке четырёх ссылок:
Первым внимание на судебное решение обратил владимирский проект «Довод».
Суд решил, что:
«...информация в петиции направлена на срыв проводимых государством мероприятий по мобилизации, якобы содержит сведения о незаконных действиях руководства страны и наносит вред интересам Российской Федерации».
Петицию, уточняет «7х7. Горизонтальная Россия» создало движение активисток «Мягкая сила» еще весной. В день начала мобилизации её подписало больше 200 тыс. человек, а ещё через пару дней количество подписантов перевалило за 300 тысяч.
В данный момент URL, обозначенный в судебном решении, уже недоступен. На сайте Change.org выложено следующее пояснение:
«Эта петиция недоступна. Либо неверный URL-адрес, либо он нарушил наши Принципы сообщества, либо автор его удалил(а)».
Копия страницы осталась в кэше Google, но определить, какое количество людей подписало петицию к моменту блокировки, невозможно.
Ранее тот же суд ограничил доступ к инструкциям по уклонению от мобилизации, опубликованным на блог-платформе Live Journal, азербайджанском портале Media.az, в нидерландском издании The Moscow Times и на сайте Ispovedi.com. По аналогичным основаниям суд заблокировал ссылки на материалы казахстанского издания NUR.KZ, открытой площадки «Викиновости», а также RTVI и платформы Live Journal.
К слову, проект «Довод» тоже попал под блокировку, но ещё в марте из соображений военной цензуры. Тем же решением в реестр запрещённой информации было внесено ещё 107 сайтов (некоторые уже вынесены), в числе которых множество новостных сайтов, в числе которых «Радио Азаттык» (проект «Радио Свободы»), украинская «Лига», орловский «Орлец», «Свободные медиа» и другие ресурсы.
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