Россиянам готовят «игровой надзор»

В России разрабатывают законопроект, который обяжет разработчиков и издателей игр маркировать контент по возрастным категориям, а также запретит в России выпуск и продажу видеоигр, которые содержат информацию, запрещенную для распространения. Об этом пишет «Ъ», ознакомившийся с документом, предполагающим внесение изменений в ФЗ «Об информации» и в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью».

Документ, по словам собеседника издания в Правительстве, подготовило Минэкономразвития, направив его на согласование в Роскомнадзор, Минздрав и Минцифры.

Распространение игр, содержание которых нарушает российские законы, предлагают запретить. Изменения нужны для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента» и «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан».

Контролировать содержание игр будут экспертные организации по критериям, которые определит Роскомнадзор. В случае принятия документ вступит в силу с 1 марта 2024 года.

В Роскомнадзоре изданию сообщили, что в России пока нет отдельного регулирования видеоигр, в то время как «задача государства — обеспечить необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере».

В Минздраве заявили, что ведут «межведомственную проработку этих вопросов». В Минэкономики и Минцифры и отказались от комментариев.

Участники рынка опасаются, что инициатива грозит блокировкой зарубежных площадок игровой дистрибуции, если они откажутся исполнять требования регуляторов. «У Роскомнадзора и прокуратуры будет право потребовать у Steam или Epic Games Store не допустить продажу российским клиентам игры, где, скажем, один из персонажей нетрадиционной ориентации», — считает владелец портала Kanobu Гаджи Махтиев.

Наиболее активно регулируют игры в Китае, отмечает главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов:: «Для издания зарубежной игры ее проверяют на запрещенный контент — от изображения черепов до отрицания территориальных границ Китая».

По данным Statista, с августа 2021 года и до весны 2022 года власти Китая не одобрили ни одной новой игры. В результате, полагают в Statista, в 2022 году «глобальный рынок игр впервые уйдет в минус по числу игроков». В случае принятия нового законопроекта и введения серьезных санкций в отношении нарушителей дистрибуция ряда игр в РФ может остановиться, признает юрист. Но, полагает Ляхманов, это не повлияет на саму доступность игр, которые можно будет скачать с торрентов.