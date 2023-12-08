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8 December 2023

Послушных блогеров наградили юридическим статусом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Росреестр внёс Ассоциацию блогеров и рекламных агентств (АБА) в список саморегулируемых организаций (СРО), теперь они смогут принимать участие в обсуждении законопроектов и устанавливать стандарты рынка.
Фото: 1yar.tv

АБА (входят 46 тыс. агентств, 50 тыс. блогеров) стала саморегулируемой организацией, соответствующая запись внесена в Росреестр, убедился «Ъ». Об этом также заявила сама ассоциация в своём ВК-паблике.

Новый статус позволит ассоциации принимать участие в антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, обжаловать в арбитражном суде нормативно-правовые акты органов государственной власти, а также устанавливать стандарты и нормы в сфере influence-маркетинга (продвижение продуктов через лидеров мнений), пояснил сооснователь АБА Максим Перлин.

Кроме этого, членство в СРО облегчит доступ к госзаказам.

В июле инициативу создания отраслевого СРО поддержал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Тогда чиновник одобрил и идею выделения отдельного ОКВЭД (классификатор видов деятельности) для блогеров.

Сейчас АБА продолжает работать над выделением классификатора совместно с депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Яной Лантратовой. Представитель ассоциации уточнил, что слушания по этому вопросу пройдут 11 декабря в Госдуме.

Деятельность СРО регулируется ФЗ «О саморегулируемых организациях», отмечает юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, в обязанности СРО входит разработка условий членства в организации, применение мер дисциплинарного воздействия в отношении ее участников, а также осуществление контроля за профессиональной и предпринимательской деятельностью в отношении соблюдения прав и стандартов СРО.

Кроме того, организация уполномочена собирать членские взносы для содержания административного аппарата, уточнил адвокат московской коллегии адвокатов «Делоер» Олег Суханов.

Задача организации состоит в контроле качества выполняемой работы участников, полагает операционный директор Perfluence Евгения Казакова: «АБА сможет разрабатывать общие правила деятельности рынка, к чему давно стремятся все его участники».

 

В 2014 году в России появился «реестр блогеров», который должен был неким образом упорядочить деятельность лидеров мнений из Сети, однако в итоге он так и не выполнил задач, которые перед ним ставились, и в 2017 году был упразднён.

Росреестр блогеры СРО

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