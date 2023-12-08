Послушных блогеров наградили юридическим статусом

АБА (входят 46 тыс. агентств, 50 тыс. блогеров) стала саморегулируемой организацией, соответствующая запись внесена в Росреестр, убедился «Ъ». Об этом также заявила сама ассоциация в своём ВК-паблике.

Новый статус позволит ассоциации принимать участие в антимонопольных разбирательствах в отношении блогеров, обжаловать в арбитражном суде нормативно-правовые акты органов государственной власти, а также устанавливать стандарты и нормы в сфере influence-маркетинга (продвижение продуктов через лидеров мнений), пояснил сооснователь АБА Максим Перлин.

Кроме этого, членство в СРО облегчит доступ к госзаказам.

В июле инициативу создания отраслевого СРО поддержал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Тогда чиновник одобрил и идею выделения отдельного ОКВЭД (классификатор видов деятельности) для блогеров.



Сейчас АБА продолжает работать над выделением классификатора совместно с депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Яной Лантратовой. Представитель ассоциации уточнил, что слушания по этому вопросу пройдут 11 декабря в Госдуме.



Деятельность СРО регулируется ФЗ «О саморегулируемых организациях», отмечает юрист, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Ефим Казанцев. По его словам, в обязанности СРО входит разработка условий членства в организации, применение мер дисциплинарного воздействия в отношении ее участников, а также осуществление контроля за профессиональной и предпринимательской деятельностью в отношении соблюдения прав и стандартов СРО.



Кроме того, организация уполномочена собирать членские взносы для содержания административного аппарата, уточнил адвокат московской коллегии адвокатов «Делоер» Олег Суханов.



Задача организации состоит в контроле качества выполняемой работы участников, полагает операционный директор Perfluence Евгения Казакова: «АБА сможет разрабатывать общие правила деятельности рынка, к чему давно стремятся все его участники».

В 2014 году в России появился «реестр блогеров», который должен был неким образом упорядочить деятельность лидеров мнений из Сети, однако в итоге он так и не выполнил задач, которые перед ним ставились, и в 2017 году был упразднён.