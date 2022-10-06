«Госуслуги» пересылают жалобы на мобилизацию обратно в призывные комиссии

«Сервис Госуслуг по жалобам на мобилизацию пересылает обращения обратно в призывные комиссии», – сообщил известный юрист Павел Чиков.

В качестве примера он привёл два случая из Питера. Адвокат одного из мобилизованных обратилась в городскую призывную комиссию (которую возглавляет Беглов) с жалобой на решение призывной комиссии Приморского района, однако сервис зачем-то перенаправил обращение в администрацию Невского района.

Во втором случае городская призывная комиссия перенаправила обращение в ту же самую районную комиссию, на которую жаловался мобилизованный. По словам правозащитника, в обоих случаях жалобы остались без удовлетворения.

Возможность подать жалобу на нарушения в рамках мобилизации появилась на «Госуслугах» несколько дней назад.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что запущенная ведомством процедура отсрочки для IT-специалистов и сотрудников телеком-компаний легитимна и работает, а Минобороны уже начало распределять списки сотрудников IT-компаний по военкоматам. Минцифры также предложило распространить отсрочку на учителей информатики в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах.

В свою очередь, на брифинге с журналистами военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на вопрос «можно ли подтвердить бронь через Госуслуги, не приходя в военкомат?» ответил:

«В настоящее время я бы рекомендовал все-таки прийти в военный комиссариат и принести документы, которые подтверждают право на отсрочку».

Касаемо средств связи, которые призванным в рамках «частичной мобилизации» гражданам можно брать с собой, Максуров заявил — лучше взять кнопочный телефон, без выхода в интернет. Это связано прежде всего с геолокацией, пояснил он.

«На той территории работают спутниковые средства противника, которые могут вычислить местонахождение человека по телефону. В частях есть запрет командующего на использование телефонов. Для связи с родными военнослужащим отдельно выдают телефоны», – подчеркнул военком Челябинской области.