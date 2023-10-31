В Канаде запретили приложение WeChat и антивирус Kaspersky

В Канаде запретили китайское приложение для обмена сообщениями WeChat и российскую антивирусную программу Kaspersky для использования на государственных мобильных устройствах. Как заявили в казначействе страны (the Treasury Board of Canada), WeChat и Kaspersky «представляют неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности».

В Министерстве иностранных дел Китая на это ответили, что канадское правительство ввело запрет без каких-либо реальных доказательств и это является злоупотреблением властью. «Лаборатория Касперского» выразила удивление и разочарование. По словам её представителей, решение было принято без предупреждения и предоставления возможности разрешить ситуацию.

В канадском ведомстве заявили, что действительно не имеют доказательств компроментации правительственной информации, однако назвали риски очевидными из-за методов сбора данных в приложениях, которые дают широкий доступ к содержимому устройств.

Напомним, в феврале Канада запретила TikTok на государственных устройствах из-за аналогичных вопросов к конфиденциальности и безопасности данных.