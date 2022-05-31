Установите «родительский контроль» над пропагандой!

Плагин Censor Tracker, помогающий разблокировать сайты независимых сми в РФ и находить новые блокировки через DPI, дополнился новой функцией – «родительский контроль», которая ставит заглушки на пропагандистские СМИ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству «Роскомсвободы» и арт-группы «Явь».
Через художественные высказывания, используемые в «родительском контроле», мы хотим привлечь внимание людей к проблеме пропаганды и научить их противостоять ей.
При заходе на сайты, которые неоднократно были замечены в продвижении исключительно провластных нарративов, появляется заглушка от «Яви», закрывающая всё пространство пропагандистского ресурса. Под «родительский контроль» попали:
Выглядеть это будет примерно так:
Чтоб запустить эту функцию, сначала следует установить на компьютер расширение для браузера Censor Tracker (доступно для браузеров Firefox, Brave, Opera, Chromium, Яндекс и Edge).
Но «родительский контроль» не работает в плагине по умолчанию. Внутри него есть специальная кнопка, которая включает дополнительную опцию:
Таким образом, мы даём нашим пользователям инструмент, благодаря которому можно повлиять на то, какой контент потребляют их родственники, друзья или коллеги.
Основная аудитория пропаганды — люди плохо разбирающиеся в технологиях. Увидев заглушенный сайт, они не поймут, что произошло и как отключить заглушку. Это поможет очистить их информационное пространство.
Установка такого плагина и включение «родительского контроля» — это активизм без юридических последствий. Для этого не требуется какого-то героизма, денег или быть готовым к аресту. Никто за внедрение такого арт-инструмента вас не накажет.
С «родительским контролем» некому будет морочить голову твоей бабушке!
По общим вопросам
По юридическим вопросам
Для СМИ (предпочтительнее Telegram)
Главное за неделю в области права.