Установите «родительский контроль» над пропагандой!

Плагин Censor Tracker, помогающий разблокировать сайты независимых сми в РФ и находить новые блокировки через DPI, дополнился новой функцией – «родительский контроль», которая ставит заглушки на пропагандистские СМИ. Это стало возможным благодаря сотрудничеству «Роскомсвободы» и арт-группы «Явь».

Через художественные высказывания, используемые в «родительском контроле», мы хотим привлечь внимание людей к проблеме пропаганды и научить их противостоять ей.

При заходе на сайты, которые неоднократно были замечены в продвижении исключительно провластных нарративов, появляется заглушка от «Яви», закрывающая всё пространство пропагандистского ресурса. Под «родительский контроль» попали:

«Первый канал»,

НТВ,

ВГТРК,

ТАСС,

«Газета.ru»,

Телеканал RT,

«Рен-ТВ»,

«РИА Новости»

другие новостные ресурсы, не отличающиеся особой объективностью.

Выглядеть это будет примерно так:

Чтоб запустить эту функцию, сначала следует установить на компьютер расширение для браузера Censor Tracker (доступно для браузеров Firefox, Brave, Opera, Chromium, Яндекс и Edge).

Но «родительский контроль» не работает в плагине по умолчанию. Внутри него есть специальная кнопка, которая включает дополнительную опцию:

Настройки расширения — Продвинутые настройки — «Родительский контроль»

Таким образом, мы даём нашим пользователям инструмент, благодаря которому можно повлиять на то, какой контент потребляют их родственники, друзья или коллеги.

Основная аудитория пропаганды — люди плохо разбирающиеся в технологиях. Увидев заглушенный сайт, они не поймут, что произошло и как отключить заглушку. Это поможет очистить их информационное пространство.

Установка такого плагина и включение «родительского контроля» — это активизм без юридических последствий. Для этого не требуется какого-то героизма, денег или быть готовым к аресту. Никто за внедрение такого арт-инструмента вас не накажет.

С «родительским контролем» некому будет морочить голову твоей бабушке!