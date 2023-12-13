Китай внедряет цифровую идентификацию с помощью блокчейна

Министерство общественной безопасности Китая планирует развернуть новую платформу на основе блокчейна под названием RealDID для цифровой идентификации граждан.

В проекте также принимают участие Национальный информационный центр, техкорпорация China Mobile Communications Group, Beijing Zhongdun Anxin Technology Development и Альянс развития BSN.

RealDID будет иметь несколько вариантов использования. К ним относятся подтверждение личного настоящего имени, зашифрованная защита и сертификация личных данных, частные входы в систему, деловые удостоверения, услуги сертификатов идентификации личности и информационные ваучеры, удостоверяющие личность.



Приложение позволит гражданам Китая регистрироваться и входить на онлайн-порталы анонимно, используя DID-адреса, гарантируя, что транзакции и данные останутся конфиденциальными между частными лицами и предприятиями.



Хотя официально не упоминалось ни о дате внедрения, ни о том, когда оно будет реализовано среди огромного населения Китая, насчитывающего 1,4 миллиарда человек, в объявлении говорится, что оно имеет «огромный потенциал» в обеспечении конфиденциальности личной информации.

Представители проекта подчеркнули, что это первая в мире децентрализованная система подтверждения личности национального уровня. RealDID представляет собой комбинацию сервисной сети блокчейна BSN и цепи цифровых удостоверений China Mobile Communications Group.