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13 December 2023

Китай внедряет цифровую идентификацию с помощью блокчейна

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Сервис RealDID позволит регистрироваться и входить на веб-сайты анонимно при помощи децентрализованных идентификаторов (DID) и закрытых ключей.
Изображение создано с помощью Playground AI и Canva.

Министерство общественной безопасности Китая планирует развернуть новую платформу на основе блокчейна под названием RealDID для цифровой идентификации граждан.

В проекте также принимают участие Национальный информационный центр, техкорпорация China Mobile Communications Group, Beijing Zhongdun Anxin Technology Development и Альянс развития BSN.

RealDID будет иметь несколько вариантов использования. К ним относятся подтверждение личного настоящего имени, зашифрованная защита и сертификация личных данных, частные входы в систему, деловые удостоверения, услуги сертификатов идентификации личности и информационные ваучеры, удостоверяющие личность.

Приложение позволит гражданам Китая регистрироваться и входить на онлайн-порталы анонимно, используя DID-адреса, гарантируя, что транзакции и данные останутся конфиденциальными между частными лицами и предприятиями.

Хотя официально не упоминалось ни о дате внедрения, ни о том, когда оно будет реализовано среди огромного населения Китая, насчитывающего 1,4 миллиарда человек, в объявлении говорится, что оно имеет «огромный потенциал» в обеспечении конфиденциальности личной информации.

Представители проекта подчеркнули, что это первая в мире децентрализованная система подтверждения личности национального уровня. RealDID представляет собой комбинацию сервисной сети блокчейна BSN и цепи цифровых удостоверений China Mobile Communications Group.

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