Культуре выписали билет в «цифру»

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении стратегического направления цифровой трансформации отрасли культуры, которое будет регулироваться документом «Стратегические направления в области цифровой трансформации отрасли культуры РФ до 2030 года». В сообщении кабмина говорится, что:

«Внедрение цифровых технологий в культурное пространство, дооснащение музеев, театров и библиотек современной программно-технической базой, а также повышение доступности культурных ценностей для граждан предусмотрено в стратегическом направлении цифровой трансформации отрасли культуры».

Как пишет «Ъ», Минкульт, Минэкономики, Минцифры и другие министерства должны разработать и внедрить шесть проектов в области цифровой трансформации культурной отрасли. Это должно решить проблему поддельных билетов и спекулянтов.



Документ оговаривает шесть проектов, которые должны помочь достигнуть «высокого уровня цифровой зрелости во взаимодействии посетителей и учреждений культуры».



В частности, предстоит создание сервиса «ГОСБилет», который будет агрегировать информацию о всех проданных в РФ билетах, единого читательского билета всех библиотек, цифровых профилей посетителей, а также типового облачного решения единой афиши. Продвижение мероприятий должно происходить с использованием модуля организации гастролей («Биржа гастролей»). Все проекты реализуются на платформе «Гостех».



Участники рынка полагают, что проблема поддельных билетов преувеличена. Авторам идеи скорее «стоит озаботиться вопросами, связанными со спекулянтами и их технологиями», отмечает глава концертного агентства NCA Михаил Шурыгин. Однако бороться со спекулянтами даже в рамках единой системы будет сложно, уверены эксперты.