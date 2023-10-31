Российские работодатели смогут искать сотрудников по цифровому следу, включающий в себя курсовые работы, дипломы, научные публикации и базы данных. Над соответствующей системой сейчас работают специалисты Центра Компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных МГУ.

Система будет сопоставлять описание кандидата с описанием вакансии, а затем подбирать наиболее подходящих соискателей. В дальнейшем профиль работника будет дополняться его материалами с научно-популярных и профильных профессиональных ресурсов, а также аннотациями научных проектов.

👉 Что такое доксинг?

По мнению авторов идея, система позволит ускорить получение работы специалистами без опыта работы, а также позволит избежать переподготовки молодых специалистов и уменьшит время их включения в производственный процес.

Команда планирует вывести решение на рынок в январе 2026 года. Сервис может быть запущен и в странах СНГ.