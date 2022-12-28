«Ситимобил» заявил в полицию по поводу утечки данных

Онлайн-сервис заказа такси «Ситимобил» уведомил Роскомнадзор об утечке данных клиентов и водителей и обратился в правоохранительные органы. По словам PR-директора компании Екатерины Зубениной, с 23 декабря проводится внутреннее расследование, «которое позволит определить, какие ещё данные стали доступны злоумышленникам».

23 декабря в телеграм-канале «Утечки информации» появилась информация о том, что в открытый доступ попали более 4 тыс. фотографий (в формате JPG) паспортов водителей службы такси «Ситимобил». 27 декабря стало известно, что днём ранее в открытый доступ также были выложены почти 4 млн уникальных номеров телефонов клиентов и 80,7 тыс. уникальных номеров телефонов водителей предположительно «Ситимобил».

«Данные, которые оказались сейчас в публичном доступе, являются обезличенными номерами телефонов и количественными показателями поездок, осуществлённых с помощью сервиса. Тот факт, что большинство номеров уже были доступны в базе слитых номеров в связи с крупными утечками других сервисов ранее, не снижает уровень нашей ответственности», — заявила Зубенина.

Она отметила, что компания старается ограничиваться обезличенными данными, которые были бы достаточны для достижения целей их обработки, но, несмотря на это, «приносит извинения каждому пользователю и водителю парков-партнеров, чьи личные данные оказались в открытом доступе».

Зубенина заявила, что компания берет на себя ответственность за случившееся, все виновные понесут наказание.