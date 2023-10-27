В результате кибератаки многие крымчане остались без интернета

Интернет-провайдеры Крыма подверглись мощной внешней кибератаке, сообщил советник главы республики Олег Крючков:

«Идет отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров».

В Мининформ Крыма заявили о «беспрецедентном уровне DDoS-атак со стороны украинских хакерских группировок».



Атака задела работу операторов цифровых услуг «Миранда-Медиа» и «КРЭЛКОМ». Представители «КРЭЛКОМ» отметили, что атаки на их ресурсы начались ещё накануне утром — сейчас под ударом более 2,5 тыс IP-адресов сети.



В результате этого зафиксирована временная недоступность услуг «Миранда-Медиа», «Крымтелекома» и «МирТелекома». Все технические и IT-службы компании переведены в режим повышенной готовности. Предпринимаются все необходимые меры по восстановлению работоспособности сети, которая временами пропадает.

В «КРЭЛКОМ» заявляют, что сеть работает стабильно и просадок у пользователей нет.

Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарёв в разговоре с «Роскомсвободой» напомнил, что эта атака уже не первая. По крайней мере, на «Миранду», из-за чего сайт компании долгое время не работал. Возможно, неспособность справиться с этой проблемой стала причиной увольнения предыдущего генерального директора компании — Ивана Зимы.