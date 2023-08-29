Власти предоставят бизнесу платный доступ к информации из госсистем

Правительство прорабатывает принципы очистки данных из государственных систем, доступ к которым бизнес сможет получить за отдельную плату, рассказал «Ведомостям» источник в одной из IT-компаний и подтвердил источник в Правительстве.

Речь идет о законопроекте о Национальной системе управления данными (НСУД), который обсуждается с конца 2021 г. Концепция системы была одобрена кабмином еще в 2019 г. и предполагала новый подход к госданным уже с 2022 г.: унификацию процессов их сбора, обработки, хранения и использования. Предполагалось, что НСУД объединит данные из сотен госсистем, реестров и баз, чтобы ими могли обмениваться ведомства. Но законопроект так и не был принят. В новой версии авторы документа уточнили, что оборот регламентируется специальными отраслевыми законами, например законом «О банковской тайне» для финансовой информации. А если регламентирующего документа нет, то санитизировать данные будут в соответствии с порядком, который установит Правительство.

Очистка, или санитизация данных — это процедура отделения информации конфиденциального характера (налоговая, банковская тайна), в результате которой становится невозможно восстановить принадлежность данных конкретному лицу.

Получить доступ к санитизации данных в будущем смогут только аккредитованные организации в регламентированном правительством порядке, рассказал представитель Минэкномразвития России. Стоимость санитизации позже будет определена отдельным постановлением Правительства.

«Для полного понимания ситуации хотелось бы прочитать сам документ. Пока только концепции и деталей нет, – говорит один из юридических экспертов «Роскомсвободы». – Вообще же государство — большой агрегатор данных. Тут вопрос, что будет после очищения данных и будет ли какая нибудь ценность в них? Если в общем, то с точки зрения бизнеса инициатива должна быть хорошей, вопрос только в стоимости доступа. Для человека, опять же, вопрос в конфиденциальности их данных и в том, насколько они будут очищены. Думаю, что это должно быть написано в законе и нормативке, которая будет принята для реализации».