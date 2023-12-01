Сотрудничество хостеров с ФСБ и российские системы авторизации. Какие ещё нормы вступают в силу в декабре?

В декабре вступают в силу сразу несколько законов и других правовых актов, которые напрямую или косвенно касаются интернета, а также цифровых технолоний в России.

С 1 декабря

Авторизация на сайтах



Запрещается авторизация на российских сайтах с помощью иностранных сервисов, например, почты на Gmail или аккаунта в Facebook. Зарегистрироваться на российских сайтах можно будет только по номеру телефона российского оператора, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или другую отечественную информационную систему (более 50% которой находится под российским контролем).

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил в своем телеграм-канале, что нововведение коснётся только тех сайтов, где есть регистрация и аутентификация пользователя, например, это маркетплейсы.



Вместе с тем 30 ноября Госдума приняла закон, предусматривающий для российских IT-компаний переходный период, в течение которого они смогут адаптировать свои системы авторизации пользователей к новым правилам. Предполагается, что этот переходный период продлится до 1 января 2025 года.

Провайдеры хостинга включаются в слежку



В России начнёт действовать новый порядок взаимодействия провайдеров хостинга с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности России. Такое постановление Правительства вступает в силу 1 декабря.



Взаимодействие предписано вести с использованием технических средств провайдеров хостинга, которые обеспечивают выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Не позднее 45 дней после начала предоставления вычислительной мощности для размещения информации в Интернете провайдер обязан подать в ФСБ заявление о начале взаимодействия.



План внедрения техсредств для проведения оперативно-разыскных мероприятий необходимо разработать в течение трех месяцев после регистрации заявления.



Еще одним постановлением кабмина федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций поручено вести реестр провайдеров хостинга.

Роскомнадзор начинает вести реестр хостеров

Это также регламентировано постановлением Правительства, которое вступает в силу в первый день декабря текущего года. А с 1 февраля 2024 года деятельность не включённых в этот реестр хостеров будет запрещена.

Не совсем ясна ситуация с полномочиями на блокировку информации про обход интернет-цензуры. В очень путанно прописанном федеральном законе №406-ФЗ такая блокировка должна осуществляться также с 1 декабря текущего года, и полномочия по её осуществлению на РКН возложило Правительство, о чём неоднократно писали профильные СМИ, однако сам Роскомнадзор заявил о том, что готов приступить к этому процессу только в марте следующего года.

Заканчивается эксперимент по оспариванию решений военкоматов через «Госуслуги»



Согласно постановлению Правительства, 1 декабря завершится эксперимент по подаче обращений о несогласии с отдельными решениями, принимаемыми в отношении граждан РФ, изъявивших желание поступить на военную службу по контракту.



Эксперимент проводили с 17 июля этого года. Все это время кандидаты могли оспорить, например, решения о несоответствии требованиям, установленным законом о воинской обязанности и военной службе.



Подать обращение можно было через портал госуслуг в течение 10 рабочих дней после вынесения решения, с которым человек не согласен. Рассмотреть жалобы должны были в течение семи рабочих дней.

Проследить за мусором можно с помощью новой информационной системы



С 1 декабря начнётся первичное размещение информации в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) учёта твердых коммунальных отходов. Это предполагает вступающий в силу приказ Минприроды.



Предоставлять указанную информацию должны будут органы госвласти регионов, региональные операторы по обращению с ТКО, юрлица и ИП, работающие в этой сфере, российский экологический оператор.

Идентификационная маркировка радиоэлектронной продукции



В России пройдёт эксперимент по маркировке некоторых видов радиоэлектронной продукции, следует из постановления Правительства. «Эксперимент будет проведен в отношении светотехнической продукции и ее компонентов. Участие в нем будет добровольным. Коды маркировки будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе», — говорится в документе, поступившем в РБК.



Эксперимент будет проходить с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. Его проводят, чтобы протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки такой продукции и ее компонентов.



В перечень товаров, попадающих под маркировку, войдут розетки, соединители и контактные элементы для проводов и кабелей, лампы, приборы освещения или визуальной сигнализации, фонари, прожекторы и т.д. Промаркированным также будет опто-волокно.

Единую систему маркировки товаров было решено создать в 2017 году. Сейчас маркировать необходимо табачную продукцию, обувь, лекарства, молочную продукцию. На каждую единицу товара необходимо прикрепить марку с уникальным кодом. За каждую марку взимается плата.

С 11 декабря

Невыездные сдадут загранпаспорта



Вступает в силу постановление кабмина, регулирующее хранение загранпаспортов граждан, которым запрещено выезжать из России. Согласно документу, при ограничении права на выезд из страны гражданин обязан передать свой загранпаспорт на хранение.



Ограничить выезд из страны могут в связи с доступом к секретной информации, призывом в армию, возбуждением уголовного дела, банкротством и по ряду других причин.



Кому сдавать паспорт на хранение, зависит от того, по какой причине человеку ограничен выезд. Например, если это связано с доступом к гостайне, то загранник нужно отдать работодателю, который этот доступ предоставил, а если выезд ограничен из-за призыва в армию — отнести загранпаспорт в госорган, который выдал документ. В последнем случае обратно его вернут только при предъявлении военного билета с отметкой о прохождении службы.

С 15 декабря

Операторам беспилотников и разработчикам мультимедийных приложений упростят получение гражданства



Квалифицированные специалисты из других стран смогут получать гражданство России по упрощенной процедуре. Такой порядок для некоторых специалистов действовал и раньше — подавать на гражданство можно было тем, кто проработал в России в определенной сфере не меньше года, а работодатель перечислял за них страховые взносы в Социальный фонд.



С 15 декабря начнет действовать новый список профессий для упрощенки — его уже утвердил Минтруд. В список вошли медработники, фармацевты, педагоги, специалисты сельского хозяйства и ветеринарии, пищевой и атомной промышленности, инженеры, ремонтники судов, электрослесари и монтажники, разработчики мультимедийных приложений, фронтенд-разработчики, операторы беспилотников.

Свою инициативу о расширении списка профессий, представители которых могут упрощённно получить гражданство, Минтруд озвучил ещё в ноябре прошлого года. Соответствующий приказ был опубликован 15 мая 2023 года, а вступил в силу он по истечении 6 месяцев после официального опубликования.