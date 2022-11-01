Роскомсвобода. 10 лет противостояния цензуре

1 ноября 2012 года, вместе с принятием первого закона о цензуре Рунета, появился активистский проект «Роскомсвобода». За десять лет он вырос в правозащитную общественную организацию, главным целями которой являются борьба с необоснованными интернет-ограничениями, защита цифровых прав наших граждан и расширение сферы их цифровых возможностей, а также информирование и просвещение в области свободы интернета, приватности, информационной безопасности и пр.

Сегодня у нас юбилей — 10 лет с момента создания организации, и нам показалось уместным напомнить вам о том, что за это время произошло, чем мы занимались. Для этого мы подготовили специальный лендинг. Там собрана информация о самых громких блокировках за десятилетие, о той работе, которую делала Роскомсвобода, о наших кампаниях, судах и других акциях и мероприятиях.

Вместе с дата-отделом «Новой газеты.Европа» мы обновили визуализацию нашего реестра запрещенных сайтов, чтобы он нагляднее отражал все изменения, которые происходили с блокировками в России за 10 лет: темпы прироста, тренды, новые ведомства, включавшиеся в процесс в разные годы, и другие важные показатели для тех, кто наблюдает за блокировками всё это время.

Мы благодарим дата-журналистов за их огромный вклад в обновленный вариант реестра, который теперь стал доступнее, понятнее и поэтому ценнее для журналистов, исследователей и всех, кому интересна проблема блокировок в России.

А ещё «Новая газета. Европа» сделала материал о десятилетии блокировок в России, в котором руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк рассказал о том, как появлялись всё новые законы, посягающие на свободу информации, как гражданское общество сопротивлялось этому. В материале также рассказано, как увеличивались аппетиты цензурных ведомств, откусывающих всё больше и больше прав и свобод россиян.

В нашем большом сегодняшнем разговоре про цензуру мы обязательно должны ещё раз упомянуть о том, что делать для её преодоления. Роскомсвобода десять лет не только следит за тем, как развивается наступление на свободный интернет в России, но ещё и просвещает граждан, рассказывая им, в частности, о способах обхода блокировок. Наша техническая команда занимается разработкой инструментов для свободы интернета и приватности в Сети, о чём вы можете более подробно прочитать в статье про браузерное расширение Censor Tracker.

Наши технические специалисты постоянно работают над расширением его функций и в целом над улучшением данной программы.

Десять лет, конечно, показывают — насколько большой путь мы за это время проделали, но впереди ещё больше работы. Как мы видим, сейчас свободные люди в России переживают достаточно трудные времена, а значит нам есть над чем трудиться. Мы будем и дальше по мере наших сил просвещать, защищать и воплощать в жизнь новые идеи в области цифровых прав и свободы информации.

Роскомсвобода приложит все усилия для прорыва цензурных барьеров, и в этом нам поможете вы, наши друзья, подписчики и партнёры!

Желаем всем свободного, открытого интернета, новых знаний и не прерываемых никакими заслонами коммуникаций!