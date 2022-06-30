В России протеституют системы распознавания угнанных автомобилей

Системы, позволяющие в транспортном потоке распознавать угнанные машины и транспортные средства в розыске, начнут тестировать в России со следующей недели, сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Эксперименты пройдут в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, уточняет РБК-Autonews. Как рассказал Черников, такая балка подключена ко всем системам МВД и работает даже лучше, чем человеческий глаз.

«Если машина в угоне, в розыске, срабатывает датчик. Также балка снимает на видео все признаки последовательных грубых нарушений. Камеры все зафиксируют позволят администрировать опасное вождение».

По словам главы ГИБДД, первое время балки будут работать в тестовом периоде и административных штрафов с них водители получать не будут. При этом, если инспекторы увидят признаки грубых нарушений ПДД, автомобилиста в любом случае остановят для проверки.

Черников также сообщил о планах ГИБДД до конца года внедрить электронное водительское удостоверение: «В этом году, я надеюсь, что мы доработаем до конца с Минцифрой, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения».

По его словам, соответствующие поправки необходимо внести в правила дорого движения (ПДД). При этом Черников отметил, что сотрудники ГИБДД смогут требовать бумажный документ (СТС), если у них возникнут сомнения, в том числе, в подлинности VIN-номера.

Кроме этого, статус электросамокатов в России может быть урегулирован до конца 2022 года, но в каком виде — пока не известно. В беседе с журналистами Черников заявил:

«Я вам сегодня сказать о том, в каком виде это будет конкретно, не могу. Потому что в обсуждении очень много идет прений, принимаются решения, обсуждаем. Но я уверен, что до конца года мы разберемся с этой категорией и все-таки максимально упорядочим».

По словам главы ГИБДД, статус электросамокатов активно обсуждается. Основным разработчиком нововведений является Минтранс, и научный центр Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России работает с ним по этому вопросу.