Alphabet, Meta, Qualcomm и ещё семь IT-компаний создали коалицию по цифровой открытости

Компании Alphabet, Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена), Qualcomm, Honor, Lenovo, Motorola, Opera, французский разработчик систем дополненной реальности Lynx, британский производитель электроники Nothing и немецкий разработчик мессенджера Wire создали Коалицию открытых цифровых экосистем (Coalition for Open Digital Ecosystems, CODE). Это стало ответом на новый закон ЕС о цифровых рынках (Digital Services Act, DMA). Группа будет работать над вопросами цифровой открытости с учёными, политиками и другими компаниями.

«За последние несколько месяцев у нас было несколько бесед о том, как выглядит «хорошо», когда речь заходит о цифровых экосистемах в Европе, что способствует инновациям и что положительно повлияет на конкурентоспособность. Мы считаем, что открытость является ключевым элементом», — говорится в заявлении основателя Lynx Стэна Ларрока.

DMA требует, чтобы т.н. гейткиперы (компании, которые существенным образом могут оказывать влияние на вход на рынок) разрешали третьим лицам взаимодействовать со своими сервисами, позволяли бизнес-пользователям продвигать собственное предложение и заключать контракты с клиентами за пределами платформы гейткипера. В частности, закон обязывает не требовать при установке ОС установки важного ПО (например, браузеров) от этой же платформы, обеспечить справедливый доступ разных разработчиков приложений к таким функциям смартфонов, как NFC-чипы, предоставить продавцам доступ к данным об эффективности маркетинга и рекламы на платформе, обеспечить совместимость разных сервисов обмена сообщениями и т. д.

DMA вступил в силу осенью прошлого года. Тогда компаниям дали шесть месяцев на приведение деятельности в соответствие с новыми требованиями. Компании, которые не соблюдают DMA, могут быть оштрафованы на сумму до 10% от их годового мирового оборота за первое нарушение и до 20% за повторное нарушение правил.