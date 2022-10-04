Россиянам предложили «частично мобилизоваться» через сайт госуслуг

Россиянам предложили записываться в добровольцы через портал «Госуслуги».

О новых сервисах по «частичной мобилизации» рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отвечающий в Правительстве за цифровизацию. Чтобы добровольно попасть на передовую, гражданам призывного возраста необходимо заполнить анкету и ждать ответа, который придет в личный кабинет. Если ответ будет положительный, в сообщении будут указаны дата и время для явки в военкомат.

По словам Чернышенко, на «Госуслуги» пришло более 70 тыс. запросов, а записались через госпортал уже две тысячи добровольцев. Сервис, также отметил чиновник, стал доступен в тестовом режиме в выходные.

Чернышенко напомнил, что на «Госуслугах» можно обжаловать решение о призыве в рамках частичной мобилизации. Заявление может подать как сам мобилизованный, так и его родственник, зайдя в раздел «Жалобы». К заявлению нужно прикрепить фото или скан повестки, а также представить документы, подтверждающие основания для отсрочки.

По данным ФСБ России, с момента объявления частичной мобилизации Россию покинули более 261 000 человек, сообщила «Новая газета». Кроме европейских стран и США, россияне чаще всего предпочитают искать убежище в Грузии, Казахстане и Кыргызстане. В последние пару недель из-за большого наплыва «мобилизационных мигрантов» в этих странах резко повысилась цена на аренду жилья, а на пограничных пунктах образовывались «пробки» из машин и людей, в которых можно было провести от нескольких часов до суток.