Минцифры потратит на «Экономику данных» 1,5 триллиона рублей

Минстр цифрового развития Максут Шадаев выступил на стратсессии в Правительстве с презентацией, где сказано, что нацпроект «Экономика данных» может быть профинансирован в том числе за счет повышения платы за частотный спектр, уменьшения скидок на штрафы, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на майнинг и коммерциализации систем «Электронного правительства». В совокупности эти дополнительные источники финансирования позволят инвестировать в реализацию нацпроекта более 80 млрд руб. ежегодно.



Об этом пишут «Ведомости», которые ознакомились с документом.



Некоторые из предложенных мер, которые позволят обеспечить финансирование проекта, уже ранее обсуждались. Например, введение утильсбора для производителей электроники рассматривается с начала 2023 г. Если изначально такой сбор предполагалось ввести в качестве эксперимента только для производителей диодов, то в ноябре в Совфеде обсуждалась возможность распространить его на производителей смартфонов и планшетов.



Совершенно новой мерой может стать введение акцизов на персональные устройства. Всего на реализацию будущего нацпроекта «Экономика данных», который сменит «Цифровую экономику» на период с 2025 по 2030 г., потребуется более 1,5 трлн руб., следует из презентации Шадаева. Сам проект разрабатывается по поручению Президента.



В «Экономику данных» войдут 10 федеральных проектов. Наиболее дорогими станут:

«Цифровая инфраструктура»;

«Искусственный интеллект»;

«Цифровые платформы в госуправлении».

На эти три направления, согласно презентации, планируется суммарно потратить более 1 трлн руб. Причем на первые два проекта придется почти половина бюджета всего нацпроекта.



Помимо того в «Экономику данных» войдут федпроекты «Системы и сети передачи данных», «Кадры», «Инфраструктура вычислений и облачных сервисов», «Отечественные решения в сфере ИТ», «Развитие квантовых технологий», «Кибербезопасность» и «Наука».



Согласно актуальной версии презентации, самыми дорогими мероприятиями нового нацпроекта станут внедрение облачной платформы «Гостех» (согласно презентации, это 142 млрд руб.), создание цифровой инфраструктуры образовательных учреждений (129 млрд руб.), развитие группировки спутниковой связи ГПКС (80 млрд руб.) и платформы «Госуслуги» (78 млрд руб.).

Цель нацпроекта «Экономика данных» — перевести всю экономику, социальную сферу, органы власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании, предоставлении госуслуг. Фокус должен быть сделан на следующих направлениях:

Сбор данных. Основная задача — развитие применения высокочувствительных датчиков, в том числе квантовых сенсоров. Они применяются не только в промышленности, но и в системах спутниковой и наземной связи, в медицине. Например, такие сенсоры позволяют обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях.

Передача данных и развитие систем связи. Информация должна передаваться в режиме реального времени, без задержек и на большой скорости. Это критически необходимо для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды.

Хранение данных. Речь прежде всего о развитии отечественных облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей собственного производства. Например, компьютеров с использованием квантовых и фотонных технологий.

Безопасность данных. Необходимо продолжить работу над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования. Они помогают отражать любые кибератаки, как классические, так и с применением квантовых компьютеров. Благодаря таким технологиям системы безопасности страны будут неуязвимы для взлома.

Стандарты и протоколы работы с данными. Они нужны для обеспечения безопасности, для надёжной обработки и хранения данных. Особенно в части хранения персональных данных граждан. В том числе — с применением технологий квантовой криптографии.

Обработка и анализ данных, репозитории открытого кода. Алгоритмы анализа данных должны основываться на технологиях искусственного интеллекта. Важно, чтобы эта работа велась на базе российского ПО. Необходимо развитие отечественных платформ и сервисов, которые нужны для совместной работы программистов как из России, так и из других стран мира.

Новый нацпроект «Экономика данных» будет способствовать росту экономики и развитию социальной сферы. Он улучшит качество работы органов власти и, самое важное, — качество жизни граждан, заявляла ранее пресс-служба Минцифры.