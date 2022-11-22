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22 November 2022

В России будет создана Единая информационная система управления наукой

Первые сервисы запустят уже к концу этого года, в целом же задача такой системы — обеспечение востребованности результатов исследований ученых бизнесом и промышленностью.

В России формируется единая информационная система управления наукой, первые сервисы будут запущены до конца года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Выступая на пленарном заседании VII Международного форума Финансового университета, вице-премьер отметил, что одной из важнейших задач является обеспечение востребованности результатов исследований ученых бизнесом и промышленностью. Для этого Правительством запущен ряд программ, которые предусматривают создание консорциумов научных и образовательных организаций с предприятиями промышленности и технологическими компаниями.

«Такая кооперация обеспечит науке заказчика, который внедрит результаты исследований в экономику. Для решения этих амбициозных задач сейчас формируется единая информационная система управления наукой, первые сервисы которой будут запущены до конца этого года», – сказал Чернышенко.

Основа новой модели управления наукой и технологиями была в прошлом году утверждена Владимиром Путиным. Согласно ей, совет при Президенте по науке и образованию будет определять стратегические векторы развития российской науки.

цифровая экономика ЕИС наука Правительство России исследования

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