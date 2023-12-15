Принят закон об электронных копиях материалов по уголовным делам

Госдума приняла закон, которым устанавливается порядок использования электронных процессуальных материалов по уголовным делам.



Документ №312970-8 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (об использовании электронных документов в ходе досудебного производства по уголовному делу)» был внесён в Госдуму в марте текущего года. Авторами поправок в УПК РФ стала группа парламентариев, в том числе глава Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов и первый зампред Комитета ГД по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.



Поправки в ст. 474.1 УПК РФ предусматривают, что ряд процессуальных документов, не содержащих охраняемую федеральным законом тайну, при наличии технической возможности могут быть поданы в прокуратуру, следствие и дознание в форме электронного документа в установленные законодательством сроки. К таким материалам предлагается отнести ходатайство, заявление, жалобу, представление и требование.



Заявитель подписывает документ усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и направляет через Единый портал госуслуг, либо через информационную систему судов общей юрисдикции, либо через систему электронного документооборота участников уголовного судопроизводства.



Предусматривается, что процессуальные документы (в том числе постановление, обвинительное заключение, обвинительный акт и обвинительное постановление) в ходе досудебного производства могут быть изготовлены в форме электронного документа и подписаны УКЭП.



Также была дополнена статья 222 УПК. Теперь по ходатайству или с согласия обвиняемого, защитника или потерпевшего и при наличии технической возможности им может быть вручена копия обвинительного заключения «с приложениями, не содержащими сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, затрагивающих безопасность государства, права и законные интересы несовершеннолетних, или сведений о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы личности».



Эти материалы должны быть изготовлены в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

«При этом в случае, если обвиняемый содержится под стражей, указанные документы вручаются ему по поручению прокурора администрацией места содержания под стражей на предоставленном органом предварительного расследования техническом устройстве для чтения электронных книг, не имеющем функций аудио- и видеозаписи, видеовоспроизведения и выхода в информационно-телекоммуникационную сеть „Интернет“», – говорится в дополнении к статье.

Судебные решения тоже переводят в электронный вид. Судьи будут подписывать их квалифицированной электронной подписью, но изготавливать дополнительный бумажный экземпляр акта при этом все равно придется.

По мнению авторов поправок, нововведение позволит упростить порядок обмена документами между участниками уголовного судопроизводства и снизит процессуальные издержки сторон, особенно в тех случаях, когда речь идет о многоэпизодных уголовных делах. При этом, как отмечается, реализация закона не потребует дополнительных бюджетных ассигнований, поскольку электронный документооборот по уголовным делам будет применяться только при наличии технической возможности.