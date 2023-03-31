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31 March 2023

С 1 апреля военкоматы начнут рассылать повестки в электронном виде

Российский Генштаб пояснил, что такая возможность появилась после того, как им была создана электронная база данных на основе полученной от различных органов власти информации. Как именно будут выглядеть повестки, неизвестно.

Российский Генштаб сообщил, что начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде.

«В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях», – сказал на брифинге представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте министерства обороны Российской Федерации. В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу», – сообщил он. Это стало возможным благодаря оснащению военных комиссариатов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны, а также подключением к сети интернет.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», – сказал он.

«Нами учтен положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации, когда граждане Российской Федерации, не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал "Госуслуг", изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами. Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение», – заявил Цимлянский.

Как будет выглядеть электронная повестка, пока неизвестно.

Электронное оповещение не закреплено законодательно: повестка все еще считается врученной, если призывник получил её лично в руки и поставил свою подпись. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Если повестку доставили любыми другими способами, то призывник не обязан являться в военкомат.

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