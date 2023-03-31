С 1 апреля военкоматы начнут рассылать повестки в электронном виде

Российский Генштаб сообщил, что начал получать информацию о призывниках от государственных органов в электронном виде.



«В этом году мероприятия постановки на воинский учет проходили в новом формате. Мы впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде. При этом, с целью исключения ошибок, проводилось и дублирование информации путем получения печатных сведений на бумажных носителях», – сказал на брифинге представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.



«На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте министерства обороны Российской Федерации. В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу», – сообщил он. Это стало возможным благодаря оснащению военных комиссариатов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны, а также подключением к сети интернет.

«Учитывая положительный эффект проведенных мероприятий, сотрудникам военных комиссариатов поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток», – сказал он.

«Нами учтен положительный опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации, когда граждане Российской Федерации, не дожидаясь оповещения, самостоятельно, через портал "Госуслуг", изъявляли желание принять участие в специальной военной операции и приходили добровольцами. Мы благодарны этим гражданам за их жизненную позицию и принятое решение», – заявил Цимлянский.



Как будет выглядеть электронная повестка, пока неизвестно.



Электронное оповещение не закреплено законодательно: повестка все еще считается врученной, если призывник получил её лично в руки и поставил свою подпись. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Если повестку доставили любыми другими способами, то призывник не обязан являться в военкомат.