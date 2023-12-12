Epic Games выиграла антимонопольный суд против Google

Компания Epic Games выиграла антимонопольный иск против корпорации Google. Противостояние началось ещё в 2020 году, после того, как Fortnite была удалена из Google Play и App Store.

Девять присяжных единогласно постановили, что Google создал монополию в методах распространения приложений Android.

При этом ранее Apple дело выиграла, но в нём было ключевое отличие: Apple контролирует весь процесс производства смартфонов и запрещает устанавливать в них приложения из сторонних источников. Google же технически разрешает загрузку приложений для Android из разных магазинов.

Код Android открыт, операционная система бесплатна. Любой производитель электроники может собрать смартфон, телефон или умный телевизор и установить туда Android без платы за собственно операционку. Разработчик системы, компания Google, зарабатывает на лицензировании Google Mobile Services (несколько предустановленных приложений на смартфоне), рекламе в мобильных приложениях и комиссии в магазине Play Store. При этом покупки как приложений в Play Store, так и внутри этих приложений должны проходить через платёжную систему Google. Конечно, открытость операционной системы допускает сайдлоадинг — установку сторонних приложений или их каталогов. Однако в большинстве случаев пользователи покупают в Play Store и незаметно для себя оставляют Google комиссию в 30 %.

В суде Epic Games показала, что Google посчитал опасным прецедент с нею, и во внутренней переписке IT-гигант указывал на необходимость разобраться с такими подстрекателами, как Epic, и это высший приоритет на год. Как всплыло в материалах дела, в какой-то момент Google задумалась даже о частичной или полной покупке Epic.



В конце ноября выяснилось, что формально Google никогда не пытался разрешить спор с Epic в досудебном порядке. Судья Джеймс Донато обязал стороны попытаться это сделать. 7 декабря Пичаи и Суини ненадолго встретились, но не договорились.



Поэтому суд присяжных в итоге единогласно постановил, что у Google есть монополия на рынках распространения приложений Android и оплаты за них, что компания занимается нечестной конкуренцией на этих рынках и что Epic из-за этого пострадала.



Пока остаётся неизвестным, что выиграла Epic, поскольку финансовых компенсаций озвучено не было, но ранее компания заявляла что хочет от Google свободы для всех разработчиков создавать на Android собственные магазины приложений и системы оплаты.



Google уже сообщил, что подаст апелляцию.